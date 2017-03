Terho joutuu pelkäämään Halla-ahoa – haastajalla on LM-kyselyn mukaan yli 30 prosentin lähtökannatus

Lännen Media selvitti, millaiset ovat Sampo Terhon ja Jussi Halla-ahon väliset kannatussuhteet perussuomalaisten kenttävaikuttajien parissa.



Maanantaina puheenjohtajaehdokkaaksi ilmoittautunut europarlamentaarikko Halla-aho lähtee haastajan asemasta kilpailuun Timo Soinin perinnöstä.



Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Terho on PS-vaikuttajien enemmistön suosikki puolueen seuraavaksi puheenjohtajaksi.



Asia selviää laajasta LM-kyselystä, jonka vastaajina ovat piirihallitusten jäsenet, paikallisyhdistysten puheenjohtajat, kansanedustajat sekä muissa keskeisissä tehtävissä toimivat perussuomalaiset.



Terho saa vastaajilta 54,3 prosentin kannatuksen. LM-kyselyn perusteella on silti mahdollista, että Jyväskylän puoluekokouksessa nähdään puheenjohtajavaalissa 10. kesäkuuta toinen äänestyskierros.



Halla-aho saa kyselyssä perussuomalaisten keskeisiltä vaikuttajilta 31 prosentin suosion, eli hän nauttii kohtalaisen suurta lähtökannatusta heidän parissaan.



Kannatusta saavat myös kansanedustajat Leena Meri (4,1 %) ja Ville Tavio (2,5 %).



Jonkun muun kuin Terhon, Halla-ahon, Meren tai Tavion kannalla on kahdeksan prosenttia vastaajista. Kyselyn tekemisen jälkeen puheenjohtajaehdokkaaksi on ilmoittautunut kansanedustaja Veera Ruoho.



Kyselyyn osallistui 250 keskeistä perussuomalaista vaikuttajaa. Osallistumisprosentti oli 51, joten tulokset ovat vahvasti suuntaa antavia. Vastaukset kerättiin viime viikon maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona.



Kysely lähetettiin 490 perussuomalaiselle, joista 245 eli tasan puolet vastasi kysymykseen puheenjohtajasuosikistaan.



Jussi Halla-aho väittää, että media ja muut puolueet ovat perussuomalaisten vihollisia



Videoilmoituksessaan Halla-aho kritisoi voimakkaasti sitä, että nykyinen puoluejohto vaikuttaa asettuneen jo valmiiksi yhden ehdokkaan taakse.



– On tärkeää, että puoluejohto joutuu pelkäämään asemansa puolesta. On tärkeää, että johdossa tapahtuu muutoksia. En halua, että seuraava puheenjohtaja istuu paikallaan 20 vuotta. Pitäisin hyvänä, että puheenjohtajan toimikaudet rajattaisiin esimerkiksi kolmeen tai neljään kauteen, Halla-aho sanoo.

Jos vihollinen kehuu toimiasi, on syytä olla huolissaan. Media ja muut puolueet eivät halua perussuomalaisille hyvää. Jussi Halla-aho

Jyrkkää vastakkainasettelua



Halla-aho pyrkii rakentamaan jyrkän vastakkainasettelun perussuomalaisten ja kaikkien muiden välille.



– Hallitustaipaleen alusta lähtien media ja muut puolueet ovat haukkuneet perussuomalaisia vaalilupausten syömisestä ja apupuolueeksi ryhtymisestä. On mielenkiintoista, että nyt puheenjohtajakysymyksen yhteydessä puoluetta onkin yhtäkkiä alettu kehua yhteistyökyvystä, vastuunkannosta ja valtiomiesmäisyydestä. On varoiteltu, että minun valintani puheenjohtajaksi tuhoaisi kaiken tämän, Halla-aho asettuu selkeästi perussuomalaisten nykyisen hallituspolitiikan vaihtoehdoksi.



Samalla Halla-aho kutsuu täysin vakavalla ilmeellä tiedotusvälineitä ja muita puolueita perussuomalaisten vihollisiksi.



– Jos vihollinen kehuu toimiasi, on syytä olla huolissaan. Media ja muut puolueet eivät halua perussuomalaisille hyvää. Ne haluavat, että perussuomalaiset kuihtuvat olemattomiin ja poistuvat sotkemasta vanhaa, hyväksi havaittua, poliittista tasapainoa. Sitten ei tarvitse enää puhua maahanmuuton tai EU:n kaltaisista ikävistä asioista, Halla-aho väittää.

Halla-aho on vihoviimeinen vaihtoehto. Hänen natsipuolueessaan en aio olla mukana Puolueen naisjäsen Pohjanmaalta

"PS ei olisi enää yleispuolue"



Kymmenet Terhon kannattajat varoittavat LM-kyselyssä avoimesti, että heidän arvionsa mukaan perussuomalaiset ei olisi Halla-ahon johdolla yleispuolue.



– En halua olla mukana yhden asian liikkeessä. Sampo Terho turvaa jatkuvuuden perussuomalaisten arvokkaalle työlle, Jukka Mikkonen Nurmeksesta toteaa.



Muutamat Terhon kannattajat kertovat eroavansa perussuomalaisista, jos Halla-aho valitaan kesäkuussa puolueen puheenjohtajaksi.



– Halla-aho on vihoviimeinen vaihtoehto. Hänen natsipuolueessaan en aio olla mukana, kirjoittaa perussuomalainen nainen Pohjanmaalta.



Terho on puheenjohtajakilpailun vahva suosikki, mutta hänen kannatuksensa ei ole niin vahvaa, etteikö vaalissa voitaisi nähdä toista kierrosta.



Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta jatkaa toiselle kierrokselle.



Jussi Halla-ahon on saatava Jyväskylän puoluekokoukseen paikan päälle runsaasti omia kannattajiaan, jotka lukeutuvat niin sanottuihin rivijäseniin. Muuten Halla-aholla tuskin on mahdollisuuksia Terhon voittamiseen.



LM-kyselyssä asetelma Terho–Halla-aho on 63–37



Keskeisten PS-vaikuttajien enemmistö asettuu kaksintaisteluasetelmassa Terhon taakse.



LM-kyselyssä Halla-aho–Terho-asetelmaan otti kantaa 233 vastaajaa. Heistä peräti 62,7 prosenttia kannattaa Terhoa. Halla-ahoa äänestäisi 37,3 prosenttia kysymykseen vastanneista.



Suurin osa PS-päättäjistä vaikuttaa tehneen valintansa kaksikon välillä, koska kyselyn osallistujista vain 17 jätti ottamatta kantaa kaksintaisteluun.



Avointen vastausten perusteella kyse on aidosta linjavaalista.



– Perussuomalaisten kannatus perustuu maahanmuutto- ja EU-kriittisyyteen. Vain näitä teemoja korostamalla perussuomalaiset tulevat vakiinnuttamaan asemansa poliittisella kentällä. Halla-ahon johdolla nämä teemat myös pysyvät kärjessä, arvioi tamperelainen Antti Moisander.



Terhon kannattajat pelkäävät, että Halla-ahon valinta johtaisi puolueessa hajaannukseen.



– Terho edustaa riittävää muutosta perussuomalaisissa, eikä vene hörppäisi liikaa vettä uuden puheenjohtajan vaihtuessa, arvioi sotkamolainen Marko Lipponen.



– Eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja Brysselin meppinä toimineena Terho on mies paikallaan: riittävän jämerä, sanavalmis ja omaa paineensietokykyä. On hankkinut riittävät kannukset, perustelee Satakunnan piirijohtaja Anssi Joutsenlahti. (Juttu jatkuu kuvan jälkeen.)

Jussi Halla-aho ja Sampo Terho perusuomalaisten puoluevaltuuston kokouksessa eduskunnan pikkuparlamentissa. KUVA: Mauri Ratilainen

Halla-ahon tukijat kritisoivat Terhon asemaa puolue-eliitin suosikkina



Monet LM-kyselyyn vastanneet Halla-ahon kannattajat kritisoivat sitä, että Terho vaikuttaa olevan nykyisen puoluejohdon suosikki Soinin seuraajaksi ilman, että kukaan edes yrittää peitellä asiaa.



Terhon ehdokkaaksi asettumistilaisuus pidettiin puoluetoimistossa. Puolustusministeri Jussi Niinistön ja eduskunnan puhemies Maria Lohelan tuki-ilmoitukset Terholle heijastettiin valkokankaalle kesken tiedotustilaisuuden.



– Sampo sai aivan liian ison puolue-eliittituen kisansa startiksi. Sampo ei edusta muutosta ja vaihtoehtoa perussuomalaisille – miten hänen johdollaan PS voisi olla sitä Suomen kansalle, Halla-ahon kannattaja epäilee LM-kyselyssä.



– Kentällä on kyllästytty siihen, että puoluejohto lähtee pelaamaan rasistipalloa. Vastustajat heittävät syytöksen ja luovat painetta, että reagoisimme ja lähtisimme pelaamaan. Terho on harjannut jo Immosen ja Hakkaraisen, Halla-aho ei ketään – hänet on harjattu, kirjoittaa oululainen Sebastian Tynkkynen, joka aikoo kampanjoida Halla-ahon valinnan puolesta.

"Käännös sille linjalle, jossa politiikan pitäisi olla"



Kyselyssä vastaajat asettuvat omalla nimellään herkemmin Terhon kuin Halla-ahon taakse. Iso osa Halla-ahon kannattajista haluaa vastata anonyymisti, mutta myös hän saa julkista tukea johtotasolta.



– Jos Halla-ahosta tulee puheenjohtaja, perussuomalaisten politiikka kääntyy siihen linjaan, jossa se oli ja jossa sen pitäisi olla, Hämeen piirijohtaja Matti Lintukorpi sanoo.



Lapin piirihallituksen puheenjohtaja Matti Torvinen kannattaa puheenjohtajaksi Sampo Terhoa, mutta hänen mielestään perussuomalaisille tekee hyvää käydä Jyväskylässä aito linjavaali Halla-ahon ja Terhon välillä.