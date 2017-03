Terho ja Lindström voisivat vaihtaa tehtäviä keskenään

Keskustaa lähellä olevan Ajatuspaja e2:n johtaja Karina Jutila ei usko hallituskriisiin tai uusiin vaaleihin perussuomalaisten puheenjohtajan vaihdoksen vuoksi. Puolueessa on hänen mukaansa valmistauduttu Timo Soinin vaihtumiseen ja johtamista on jo annettu puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalolle ja eduskuntaryhmän puheenjohtajana toimivalle Sampo Terholle.



– Tästä tulee selkeä puheenjohtajan vaihtoasetelma. Tämän päivän perusteella näkymä on se, että Sampo Terho on vahvoilla, Jutila arvioi.



Jutilan mielestä maan hallituksen näkökulmasta vaihtoehtoja on kaksi eli ministerin salkkujen määrä lisääntyy ja Terho ottaa niistä yhden tai sitten oikeus- ja työministeri Jari Lindström siirtyy eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi.



Lindström oli jo ennen ministeripestiään eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Hänellä on ryhmän johtoon sopivia ominaisuuksia, kuten pitkä pinna, kansanomaisuus ja vastuunkantamisen kyky.



– Hän vaikuttaa olevan puolueen uskollinen soturi eli ei loukkaannu, jos siirtyy ministerin tehtävästä toiseen, Jutila sanoo.



Terhon väläyttämä kansanäänestys Suomen EU-erosta on Jutilan mielestä syytä lokeroida puheenjohtajakisan keskusteluksi. Kisoille sallitaan yleensä tällaiset sisäiset väännöt.



– Hallituskumppaneilla on aikamoinen kärsivällisyys katsoa perussuomalaisten sisäistä kisaa ja ulostuloja. Ymmärretään, että julkisuudessa pitää käydä tietynlaista keskustelua ja se pitää laittaa omiin mittasuhteisiinsa.