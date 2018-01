Teollisuusliiton Aalto: Jos maan hallitus ei tee uudelleenarviota aktiivimallista, joudumme harkitsemaan uusia toimia

Nouseeko ostovoima.? Kortistot tyhjenee, mutta millaista hommaa tekee nämä palkattomat orjat. Saako he isompaa palkkaa kuin kelan työttömyysturva. 620 eur/kk. Siihen päivää kohden se 9 euron suolaraha. Nouseeko ostovoima, kun työtön tekee 4, 6, tai 8 tunnin työpäiviä tällä rahalla. Tälläkö tempulla Suomi nousee. ? Empä oikein usko, tämä tapa vie leivät lopultakin palkkaväeltä, kun palkkaväki vaihtuu näihin palkattomiin orjiin. Kun on saavutettu täys työllisyys 100% Suomiko on sitten kunnossa..? On eri juttu, jos kaikki ovat saaneet oikeaa palkkatyötä. Herätys Suomen kansa..!