Temppeliaukiolla arki jatkuu poliisin valvonnassa - "En olisi ikinä arvannut, että kotikulmilla"

Helsinkiläinen Maya Saloranta kulkee Temppeliaukion kirkon ympäri Geerrie-silkkiterrierinsä kanssa päivittäin.

Saloranta asuu aukion lähellä, ja kallio, johon kirkko on louhittu, on tuttua piknik-aluetta. Syntyperäinen helsinkiläinen on aina pitänyt asuinaluettaan turvallisena.

- On totuttu siihen, että Etu-Töölö on rauhallinen ja tällainen lintukoto, missä asua.

Tiistaiaamupäivällä hän kuitenkin kokee, että maailman tapahtumat ovat tulleet lähelle. Sunnuntaina poliisi järjesti aukiolla näkyvän operaation saatuaan vihjetietoa epäillyn terroriteon valmistelusta. Keskusrikospoliisi tutkii parhaillaan tapahtumia.

Temppeliaukion kirkon pääovien eteen on nostettu rivi betoniporsaita, ja Lutherinkadulla päivystää poliisiauto, nokka kohti kirkon pääovia.

- Vaikka tämä on konkretisoitunut Tukholman terrori-iskun jälkeen, että on ajan kysymys, milloin täälläkin, niin en olisi ikinä arvannut, että omilla kotikulmilla, Saloranta kertoo.

Samalla hän kuitenkin pitää betoniesteitä ja poliisin läsnäoloa tervetulleena.

- Se pistää niitä, joilla on katalia ajatuksia, miettimään uudelleen.



Temppeliaukion kirkon ovensuulle kertyy jonoa, kun turistiryhmiä saapuu tutustumaan vuonna 1969 valmistunutta rakennusta. Kirkko on yksi pääkaupungin suosituimpia nähtävyyksiä, jossa käy Kirkko ja kaupunki -lehden mukaan vuosittain 700 000 ihmistä.

Sunnuntaina kirkko suljettiin muutamaksi tunniksi poliisioperaation vuoksi, mutta sittemmin aukioloa on jatkettu normaalisti. Ainoa muutos on, että kirkon WC-tilat ovat tällä hetkellä poissa käytöstä.

Kirkon henkilökuntaa on neuvottu olemaan kommentoimatta tapahtumia. Kyselyihin vastaa kirkkoherra Auvo Naukkarinen.

Aamupäivällä seurakunnan henkilökuntaa kokoontui Naukkarisen mukaan käsittelemään sitä, miten toimia muuttuneessa tilanteessa. Ilmapiiriä henkilöstön piirissä hän kuvaa rauhalliseksi.

- Positiivisesti katsomme tulevaisuuteen. Poliisi hoitaa omaa tehtäväänsä ja me hoidamme omiamme, puhelimitse tavoitettu Naukkarinen kertoo Lännen Medialle.

Hän kertoo, että kirkko on avoinna niin kirkollisiin toimituksiin kuin turisteille normaalisti.



Amerikkalaiskolmikko Kathleen Cannon, Brian Kelly ja Leora Natan kulkee kohti kirkkoa suomalaisen turistioppaan johdolla. He ovat risteilyllä kiertämässä Itämerta, ja matkan on määrä jatkua Helsinki-pysähdyksen jälkeen kohti Pietaria.

Pennsylvanian osavaltiossa asuva kolmikko kertoo, että poliisin läsnäolo ja Euroopassa tehdyt terroriteot eivät ole vaikuttaneet heidän haluunsa matkustella.

New Yorkista kotoisin oleva Cannon kertoo olevansa tottunut näkyviin turvatoimiin.

- Nämä terroristisolut haluavat, että ihmiset pelkäävät. Emme salli heille sitä, että he voivat määrätä, uskallammeko käydä näissä upeissa paikoissa, Cannon sanoo, kun kolmikko jatkaa matkaa.

Myös töölöläinen Saloranta kertoo jatkavansa elämäänsä alueella normaalisti, vaikka kertookin kulkevansa entistä valppaammin. Pelkoa hän ei silti tunne.

- Nämä ovat meidän kotikulmiamme, toteaa Saloranta.

Poliisi kuitenkin vahtii aukiota. Virkaväreihin puettu maija on vain puolessa tunnissa vaihtunut tunnuksettomaan poliisiautoon.