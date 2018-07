Televisio- ja radiolähetyksissä oli häiriöitä koko maassa – syynä tietoliikennevika

Vika on antennijärjestelmässäsi. Antennisi etu/takasuhde on sillä tavalla huono, että se ottaa vastaan signaalia "selän takaa" meren yli Ruotsista ja kun lähetystaajuudet menevät osittain päällekkäin, niin summautunutta signaalia ei pysty purkamaan. Tilannetta voi yrittää korjata pienentämällä antennivahvistimen vahvistusta tai hankkimalla antennin, jossa on suurempi etu/takasuhde.