Pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitetulla Tekesin innovaatiosetelillä on ollut yllättävän kova suosio, ja palaute yrityksiltä on ollut hyvää. Uusi yritysten innovaatioiden tukimuoto otettiin käyttöön kokeiluluonteisesti syys-lokakuussa kahden vuoden määräajaksi.

Kokeilussa yritys voi saada 5 000 euron plus 1 200 euron suuruisen arvonlisäveron verran tukea jonkin itselleen tarpeellisen palvelun ostamiseen, jos hakee tukea ensimmäistä kertaa.

– Kaiken kaikkiaan hakemuksia on tullut noin 2 700 kappaletta. Viime torstaina oli hyväksytty noin 1 450 hakemusta. Kysyntä on edelleen kovaa, Tekesin tuotepäällikkö ja innovaatiosetelitiimin vetäjä Risto Lustila kertoo.

Innovaatioseteli on yksi viime vuoden huhtikuussa julkistetuista hallituksen yrittäjyyspaketin toimenpiteistä. Tavoitteena on tukea eri kehitysvaiheessa olevia yrityksiä, parantaa niiden toimintaedellytyksiä ja poistaa yrittämisen esteitä.



– Hakijoiden määrä ylitti kaikki villeimmätkin odotukset. Missään tapauksessa kukaan, sen enempää ministeriö kuin mekään, ei pystynyt tuollaista lukua ennakoimaan, Lustila sanoo.

Lustilan mukaan rahaa on haluttu käyttää esimerkiksi erilaisten testien tekemiseen uusille tuotteille ja palveluille. Tuen turvin on myös tehty esimerkiksi mittauksia ja hankittu asiantuntijalausuntoja. Lupakäytäntöjä varten on tarkastutettu teknisiä ominaisuuksia tai käytettävyysominaisuuksia esimerkiksi turvallisuusasioihin liittyen. Aika paljon tukea on käytetty patentointiin liittyvien selvitysten kustannuksiin.

Pienelle yritykselle tuki voi olla merkittävä

Pienelle yritykselle 5 000 euron plus arvonlisäveron eli 6 200 euron suuruinen tuki voi olla merkittävä.

– Meidän tavoitteemme on kannustaa pk-yrityksiä innovaatiopalveluiden piiriin ja ylipäätään aloittamaan innovaatiotoimintaa. Eihän tuolla rahalla mielettömän paljon tehdä, mutta se voi olla alkusysäys.

Innovaatiosetelin käyttöä myös seurataan Tekesissä. Tuen saajat joutuvat raportoimaan innovaatiosetelin käytöstä. Raha ei käy koskaan innovaatioseteliä hakeneen yrityksen tilillä, sillä palvelun tekee joku ulkopuolinen taho, joka laskuttaa suoraan Tekesiä.



Innovaatiosetelirahoituksen ehtoihin on äskettäin tehty muutoksia, joiden tarkoituksena on valikoida entistä paremmin kasvuun ja kansainvälistymiseen pystyviä yrityksiä tuen piiriin.