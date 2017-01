Teinitytöt tuomittiin pienryhmäkodin työntekijän pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta

Pienryhmäkodin työntekijän pahoinpidelleet ja kanatarhaan lukinneet teinitytöt tuomittiin keskiviikkona ehdollisiin vankeusrangaistuksiin.

16- ja 15-vuotiaat tytöt pahoinpitelivät pienryhmäkodin työntekijän Mäntyharjulla Etelä-Savossa lokakuussa. 15-vuotias pyysi työntekijältä lääkkeitä, minkä jälkeen hän ja työntekijä menivät hakemaan niitä yhdessä toimistohuoneen kassakaapista. Tällöin tyttö löi työntekijää päähän pihdeillä.

Pahoinpitelyn jälkeen tytöt sulkivat työntekijän kanatarhaan ja lukitsivat oven ulkopuolelta.

16-vuotias kertoi, että he olivat alkaneet suunnitella tekoa aiemmin tapahtumapäivänä. 15-vuotiaan mukaan he olivat ajoittaneet teon tarkoituksella hetkeen, jolloin kyseinen työntekijä oli yksin työvuorossa. He olivat arvioineet, että työntekijä ei pystyisi fyysisesti vastustamaan kahta tekijää.

Etelä-Savon käräjäoikeus katsoi molempien tyttöjen syyllistyneen nuorena henkilönä tehtyihin törkeään ryöstöön ja vapaudenriistoon. Oikeus piti ryöstöä törkeänä, koska kaksikko oli suunnitellut teon etukäteen ja varautunut pihdeillä, joilla työntekijän päähän kohdistettiin mahdollisesti vaarallista väkivaltaa.

Oikeuden mukaan tytöt eivät myöskään teon aikana tai jälkeenpäin osoittaneet katumusta.

Molemmille ehdollista vankeutta

Tuomion mukaan tytöt ottivat sekä saivat työntekijän luovuttamaan heille kaksi matkapuhelinta, sim-kortteja, käteistä rahaa ja auton avaimet.

Tytöt pakenivat paikalta autolla, jonka avaimet he olivat vieneet. 15-vuotias vaaransi liikennettä muun muassa ohittamalla poliisiautoja ja oikomalla ajolinjoja.

Ensimmäinen poliisiauto tuli tuomittujen perään Valkealassa. Pakomatka päättyi lopulta Nastolassa, kun tyttöjen auto törmäsi kaiteeseen.

16-vuotias tuomittiin vuoden ja seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. 15-vuotias sai kaksi vuotta ehdollista. Hänet tuomittiin myös nuorena henkilönä tehdyistä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, liikennerikkomuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.