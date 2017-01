Teinitytön murhasta tuomittu somalimies on yhä poliisin säilössä

Murhasta tuomittu somalimies on edelleen Suomessa poliisin säilössä. Hänet on määrä karkottaa Somaliaan.

– Olemme valmistelleet karkotusta, ja asiat ovat edenneet hyvin, sanoo komisario Liisa Lintuluoto Helsingin poliisilaitokselta.

Lintuluoto ei kerro, milloin karkotus näillä näkymin toteutetaan. Poliisi on aiemmin todennut, että henkilön poistaminen Suomesta Somaliaan on vaikeaa, koska Somaliasta on vaikea löytää viranomaistahoa, joka vastaanottaisi karkotetun.

AbdiqadirOsman Hussein sai karkotuspäätöksen jo vuonna 2001. Tuolloin hän istui elinkautista vankeutta 15-vuotiaan tytön murhasta.

Hussein vapautui vankilasta viime syksynä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus määräsi hänet pidettäväksi säilössä maasta poistamista varten.