Teiden kelirikkotilanne vaikein 20 vuoteen – lähetä kuva kelirikon runtelemasta tiestä

Maanteiden kelirikkotilanne on tällä hetkellä vaikein 20 vuoteen, kertovat Liikennevirasto ja liikenneministeriö. Kevään lämpöaalto on aiheuttanut kelirikkoa koko maassa. Jo nyt painorajoituksia on noin 4 000 soratiekilometrillä, ja rajoitusten määrä todennäköisesti vielä kasvaa.

- Tilanne on poikkeuksellisen hankala kaikille teiden käyttäjille. Olemme saaneet asiasta paljon palautetta sekä yksittäisiltä kansalaisilta että yrityksiltä. Kelirikkohaitoista teiden kunnossapitäjille tehtyjen ilmoitusten tulisi johtaa mahdollisimman nopeasti tehtäviin korjaustoimenpiteisiin, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) tiedotteessa.

Tienkäyttäjät voivat ilmoittaa kelirikkohaitoista Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100. Urakoitsijat ja ely-keskukset saavat näin tiedon vaurioista.

Loppuvuoden runsaiden sateiden vuoksi tierakenteet olivat pakkasten alkaessa hyvin märkiä, ja leutona käynnistynyt pakkaskausi kasasi niihin jääkerroksia. Suurin syy kevään vaikeaan kelirikkotilanteeseen on kuitenkin kevään käynnistyminen äkillisellä lämpöaallolla, joka sai tierakenteet sulamaan nopeasti. Sulanut vesi ei ole ehtinyt haihtua teistä. Rakenteissa oleva vesi heikentää teiden kantavuutta ja aiheuttaa pintakelirikkoa.

Lähetä kuva pahasta kelirikkotiestä Kalevaan numeroon 13222 tai verkkolomakkeen kautta. Kerro kuvan yhteydessä mistä kuva on otettu.