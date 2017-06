Tauti värjää männyt ruskeiksi Pohjois-Suomessa, vain uusimmat neulaset jäävät puuhun

Oulun seudulla on kevään ja alkukesän aikana ihmetelty ruskeaksi värjäytyneitä mäntyjä. Ruskeita mäntyjä on nähty runsaasti etenkin teiden varsilla.

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Risto Jalkanen, mistä neulasten ruskettuminen johtuu?

– Asialla on sienitauti, jonka nimi on punavyökariste. Olen nähnyt sitä ensimmäisen kerran Lapissa jo vuonna 2006. Virallisesti tauti on löydetty Suomesta vuonna 2008.

Punavyökariste vie männyltä vanhemmat neulaset siten, että jäljelle jää yleensä vain yksi talvehtinut vuosikerta. Tämän takia puut tulevat näyttämään harsuilta keskellä kesää. Taudilla ei ole mitään tekemistä liikenteen kanssa, mutta teiden varsilla ruskettumisen huomaa helpoimmin. Niissä metsiköissä, joissa tautia on, se löytyy melkein jokaisesta puusta.

Millaista vahinkoa tauti aiheuttaa männyille?

– Tauti ei ole tuhoisa, koska se ei mene silmuihin. Lisäksi se näyttää useimmiten säästävän uusimman neulasvuosikerran. Kylvötaimista tauti näyttää tosin pystyvän viemään kaikki neulaset, mutta niissäkin silmu puskee uutta versoa, ja taas on yksi kesä pelastettu.

Kasvuun taudin täytyy kuitenkin vaikuttaa, koska ei männyllä turhaan ole jopa viittä tai kuutta vuosikertaa. Kasvun hidastuminen saattaa olla puulle torjuntakeino. Tavallaan tauti syö sitä, mitä metsänhoidolla yritetään saada aikaan.

Kuinka laajoille alueille tauti on levinnyt?

– Sitä kartoitetaan parhaillaan. Minulla on tieto, että esimerkiksi Rovaniemen ja Kajaanin välillä ruskettumista on koko matkalla. Tässä laajuudessa tautia ei ole esiintynyt Suomessa aiemmin.

Miksi tauti on iskenyt nyt näin voimakkaasti?

– Viime kesä oli ainakin täällä Lapissa hyvin sateinen. Sienet hyötyvät kosteudesta, joten tauti on levinnyt syyskesällä tehokkaasti. Leviäminen voi jatkua, jos tästäkin kesästä tulee märkä.

Voiko tauti tarttua muihin puulajeihin?

– Sitä on löydetty myös kuusesta. Kuusissa ei ole kuitenkaan havaittu samanlaisia massaesiintymiä kuin männyissä.