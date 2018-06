"Tätähän tämä demokratia on", sanoo pääministeri Sipilä soten valinnanvapauden lykkäämisestä

Sote-uudistuksen valinnanvapauden käyttöönottoa on lykättävä vuodella. Näin kertovat sekä Yle että Helsingin Sanomat, jotka ovat saaneet hallituksen vastineen liittyen perustuslakivaliokunnan lausuntoon valinnanvapauslakiesityksestä.

Hallitus ehdottaa, että valinnanvapaus eli perustason sote-keskuspalvelut alkaisivat 1.1.2022 aiemmin esitetyn 1.1.2021 sijaan.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kommentoi tilannetta Lännen Medialle Kultarannassa. Hallituksen sisällä ei hänen mukaansa ole tulkinnoista kiistelty.

– Ilman poliittista kiistaa on muutoksia tehty. Me olemme suhtautuneet tähän niin, että korjataan, mitä perustuslakivaliokunta on vaatinut. Jos vaiheistusta pitää tehdä, niin tehdään. Vastuuministeri Annika Saarikko kertoo yksityiskohdista, Sipilä sanoo.

Sote-uudistuksen toteutuksen lykkääntyminen jälleen kerran ei tunnu Sipilää hirveästi harmittavan. Valinnanvapautta tavoiteltiin käytäntöön alun perin jo vuodeksi 2019.

– Tätähän tämä demokratia on. Jos aikataulu tuntuu liian tiukalta, sitten sitä justeerataan. Näinhän olemme luvanneet koko ajan. Siten on suhtauduttu tähän kierrokseen. Pääasia, että nyt on löytynyt tulkinta, mitä nämä korjaukset käytännössä tarkoittavat, Sipilä pohti.