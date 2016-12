Tästä syystä oikeus ei pitänyt Torniaisen tekoa rasistisena – pykälä suojelee vähemmistöryhmiä

Syyttäjä vaati Asema-aukion törkeään pahoinpitelyyn syyllistyneen Jesse Eppu Oskari Torniaisen rangaistuksen koventamista sillä perusteella, että Torniaisen motiivi oli rasistinen.



Käräjäoikeus hylkäsi vaatimuksen.



Kyseistä koventamisperustettu voidaan käyttää, kun ”rikos on tehty rotuun, ihonväriin, syntyperään, kansalliseen tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen rinnastettavasta vaikuttimesta”.



Syyttäjän mukaan peruste soveltui tekoon siksi, että se kohdistui henkilöön, joka ilmaisi vastustavansa Torniaisen edustaman järjestön rasistista toimintaa.



Uhri ei kuulunut vähemmistöön



Oikeus perusteli ratkaisuaan lain esitöillä. Niissä todetaan, että kyseinen koventamisperuste on tarkoitettu sovellettavaksi sellaisissa rikoksissa, jotka kohdistuvat suojaa kaipaaviin vähemmistöryhmiin.



Lain esitöiden mukaan rasistisista motiiveista tehty rikos saattaa herättää uhrissaan vakavia pelkotiloja, koska hän ei ole joutunut rikoksen uhriksi sattumalta. Rasistiset rikokset ovat usein hyvin suunniteltuja verrattuna esimerkiksi hetken mielijohteesta tapahtuviin rikoksiin.



Oikeus totesi myös, että lain esitöissä on kirjattu erillinen rajoitussääntö. Sen mukaan kovennus koskee ainoastaan rikoksia, joiden motiivina on uhrin kuuluminen säännöksessä tarkoitettuun kansanryhmään.



Uhri vastusti natseja



Torniainen myönsi oikeudessa, että hän kuuluu Suomen vastarintaliikkeeseen (sama järjestö kuin Pohjoismainen vastarintaliike). Järjestö on kansallissosialistinen eli natsijärjestö.



Pahoinpitelyn uhriksi joutunut Jimi Karttunen puolestaan suhtautui kielteisesti kyseiseen järjestöön.



Oikeus totesi, että syyttäjä ei koventamisperustevaatimuksessaan yksilöinyt, mihin vähemmistöryhmään Karttunen kuului. Oikeuden mukaan oikeudessa ei myöskään esitetty näyttöä siitä, että Karttunen olisi valikoitunut rikoksen uhriksi vähemmistöryhmään kuulumisen vuoksi.



Käräjäoikeuden mukaan pelkästään se, että Karttunen sylkäisi maahan lippurivistön edessä ja mahdollisesti sanoi jotakin kielteistä lippua kantaneelle henkilölle, ei osoita Torniaisen rikoksen motiivia rasistiseksi rikoslain tarkoittamalla tavalla.