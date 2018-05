RETORIIKKAA SINIHARMAIN SILMIN POLITIIKKAA VALKOISIN VALHEIN

Kovin on lillukanvarsilla ryömimistä ja muurien murehtimista. Sotakoneisto maksaa, varsinkin jos rauhaan ei panosteta. Eiköhän olisi jo aika rauhoittua ja lopettaa reteilyretoriikka, varsingin jos ei pysytä historian totuuksissa. Jossain on EU onnistunut, kun sen ei tarvitse käyttää yhteisiä sotakoneistoja. Tarpeettomuus on tarina jostakin viisaudesta tai saamattomuudesta mutta sekin on sodanuhan kierteessä hyve. Oma puolustus on kaiken A ja O ja nyt kun on kovasti harjoiteltu isojenpoikien kerhossa, kannattaa monistaa tietoa omiin harjoituksiin ja tehdä leikkisota omalla "maaperällä", säästö olisi huomattava ja saattaa olla, että reserviläisiä mahtuisi isompi joukko harjoituksiinkin. Maanpuolustusarvot vahvistuisivat ja ison naapurin olemassaolon realiteetit vahvistuisivat, eikä mielipidettä muokattaisi väärillä uhomisella retoriikalla. Suomalainen sotilas on aina tiennyt, ettei päätänsä kannata lyödä petäjän kylkeen.