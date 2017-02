Tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan tänään. Laki tuo mukanaan joukon muutoksia.

Tästä lähtien myös samaa sukupuolta olevat aviopuolisot voivat adoptoida yhdessä. Adoptio ei ole ollut mahdollista rekisteröidyssä parisuhteessa, koska adoptiolain mukaan vain aviopuolisot voivat adoptoida yhdessä.

Siviilivihkimisen vihkikaavaa on nyt muutettu niin, että sanat aviovaimo ja aviomies on korvattu sanalla aviopuoliso.

Uusien parisuhteiden rekisteröinti ei ole enää lainmuutoksen jälkeen mahdollista, koska ne eivät ole enää vaihtoehto avioliitolle. Parisuhteensa aiemmin rekisteröineet puolisot voivat halutessaan muuttaa rekisteröidyn parisuhteen avioliitoksi yhteisellä ilmoituksella.

Myös uskonnonvapauslakiin tulee muutos. Lain mukaan lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät hänen huoltajansa yhdessä. Aiemmin äiti on voinut yksin päättää lapsen uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumisesta, jos huoltajat eivät ole sopineet asiasta lapsen syntymän jälkeen. Tästä lähtien päätöksen tulee olla aina huoltajien yhteinen.

Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta koskevasta laista on nyt poistettu niin kutsuttu naimattomuusvaatimus. Aiemmin sukupuolen vahvistamista hakeva henkilö ei saanut olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Lisäksi laista on poistettu säännös, jonka mukaan avioliitto on muuttunut rekisteröidyksi parisuhteeksi sukupuolen vahvistamistilanteessa.