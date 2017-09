Tarkkoja rutiineja ja vähän kanssakäymistä – tällaisessa vankilassa Turun puukottaja istuu

Lännen Media uutisoi torstaina, että Turun joukkopuukottaja Abderrahman Bouanane on siirretty Hämeenlinnan vankisairaalasta Turun vankilaan.

Saramäen kaupunginosassa sijaitseva vankila on Suomen uusimpia. Vankila korvasi legendaarisen Kakolan vuonna 2007 ja siellä työskentelee yli 200 henkilöä.

Tilaa vankilassa on 255 vangille, mutta viime vuonna vankeja oli keskimäärin 288. Rangaistustaan siellä suorittaa vankeja ensikertalaisista elinkautisivankeihin. Lisäksi vankilassa on sakkovankeja. Vankilassa on osastot sekä miehille että naisille.

Vankiselleissä on WC- ja peseytymistilat sekä ikkuna ulos. Selleissä on CD- ja DVD-soittimet ja vankilan kirjastosta saa lainata kirjoja.

KUVA: Marttiina Sairanen

Vankila on tiukasti osastoitu, eivätkä vangit näe toisten osastojen väkeä päivittäisessä arjessa välttämättä lainkaan. Vangit viettävät valtaosan päivästään omissa oloissaan ja päivärutiinit on määritelty tarkkaan.

Osastoilla on korttipuhelimet, joista vangit voivat soittaa puheluita ennalta määriteltyinä soittoaikoina. Vangeille ei voi soittaa.

CD-telineitä ja vaatekaappeja

Vangit saavat työtoiminnassa mahdollisuuden työskennellä metalli- ja puusepänteollisuudessa, keittiöhommissa, puhdistustyössä sekä kiinteistönhuollossa.

Valmistuneet puusepäntyöt päätyvät myyntiin. Turun vankilassa tehdään esimerkiksi CD-telineitä, kukkapöytiä, baarijakkaroita ja vaatekaappeja.

Lisäksi vankilassa voi opiskella puu- ja metallialan perustutkintoja oppisopimuskoulutuksena, opiskella peruskoulun ja lukion kursseja ja ammatillisen koulutuksen kursseja.

Epäselvää tosin on, missä määrin Bouanane pääsee osallistumaan vankilan toimintaan, sillä vakavista rikoksista epäillyt vangit, joilla on tiukkoja yhteydenpitorajoituksia, saatetaan pitää erillään muista vangeista.

Pako onnistunut kerran

Turun vankilaa on pidetty pakovarmana laitoksena, mutta vuoden 2016 elokuussa yksi vangeista onnistui pakenemaan.

Iltalehden tietojen mukaan vanki olisi aamuyöllä kolmannen kerroksen ikkunan, laskeutunut maahan lakanoiden avulla ja kivunnut muurin yli. Vankila ei vahvistanut pakotapaa, koska siihen liittyvät tiedot ovat salaisia.

Vankilan henkilökunta havaitsi paon, muttei ehtinyt estää sitä. Pako jäi kuitenkin suhteellisen lyhyeksi, sillä poliisi sai tiedon paosta välittömästi ja nappasi karkurin kiinni vain kolmen tunnin jälkeen.

Vankiloissa havaittu radikalisoitumista

Bouananea epäillään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä. Keskusrikospoliisin mukaan Bouanane radikalisoitui viikkoja tai kuukausia ennen iskua ja oli omaksunut äärijärjestö Isisin propagandaa.

Rikosseuraamuslaitoksen mukaan radikalisoitumista tapahtuu myös vankiloissa. Suomen vankiloissa on tehty radikalisoitumiseen ja väkivaltaiseen ekstremismiin liittyvä havainto 84 henkilön osalta.

Tällaisia havaintoja ovat esimerkiksi pahoinpitelyt, joilla epäillään olleen uskonnollinen peruste tai ääri-islamiin liitettävien terrori-iskujen juhliminen. Ekstremismille altistutaan yleensä toisen vangin vaikutuksesta.

Jutussa on käytetty lähteinä MTV:n, Iltalehden ja Turkulaisen juttuja Turun vankilasta, Rikosseuraamuslaitoksen verkkosivuja sekä vangeille ja heidän läheisilleen tarkoitettua Portti vapauteen -sivustoa.