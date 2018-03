Tapaturman taustalla useimmiten kiire ja väsymys, ilmenee kyselystä

Koti- ja vapaa-ajan tapaturman taustalla on useimmiten kiire, väsymys tai huolimattomuus. Näin arvioi noin kaksi kolmasosaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tapaturmatutkimukseen vastanneista.

Kiire vaikuttaa erityisesti 20-54-vuotiaiden kotitapaturmiin. Erikoistutkija Persephone Doupi THL:sta arvioi, että ruuhkavuosien tiivis elämänrytmi voi näkyä tapaturmissa.

Vaikka tapaturma on aina monien tekijöiden summa, loukkaantumisen vaara on kiireessä suurempi. Ensimmäinen askel kohti turvallisempaa arkea on tiedostaa riski, Doupi sanoo.

Ylivoimaisesti yleisin tapaturma on kaatuminen. Varsinkin ikääntyneiden kaatumiset ovat vakavia ja usein johtavat sairaalahoitoon tai jopa kuolemaan. Ne eivät silti ole vain ikäihmisten ongelma. Kaatumisista johtuvat hoitojaksot sairaaloissa alkavat lisääntyä jo 45-vuotiailla.

- Hyvä tasapaino ja lihaskunto, kiireen välttäminen ja keliin sopivat kengät, Doupi luettelee keinoja kaatumisen ehkäisyyn.

Kotiympäristössä tapaturmia sattuu eniten pihalla tai terassilla ja toiseksi eniten keittiössä.

THL:n otostutkimuksessa oli lähes 7 000 yli 20-vuotiasta.