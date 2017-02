Tanja Karppi, 42, opettaa burleskia: "Iäkkäin tunnillani käynyt oli 70-vuotias"

Jokaisella ihmisellä on oikeus käyttäytyä sen mukaan, minkä ikäiseksi hän itsensä tuntee. Jos keski-ikäinen tuntee olonsa nuoreksi, mikä estää heittämästä kannat kattoon ja tanssimasta eroottista burleskia tai pukkaamasta nettiin omia huumorileffoja? Ei tietenkään mikään!



Juuri niin tekevät tilastollisesti keski-ikäiset, itsensä ikäistään nuoremmiksi tuntevat Tanja Karppi, 42, ja Timo Salin, 49.



Lady Kiss Kiss -taiteilijanimeä käyttävä Karppi tanssii burleskia ja opettaa eroottista, naisellista tanssia myös muille. Burleskissa ei ole ikärajoja.



– Iäkkäin tunnillani käynyt oli 70-vuotias. Ikä ei rajaa harrastusta. Kyse on naisten seksuaalisuudesta, naiskauneudesta. Seksuaalisuus on meissä kaikissa. Pitää oppia se, ettei meidän tarvitse olla seksuaalisia vain siellä oman peiton alla, Karppi sanoo.



Lyhytelokuvia nettiin



Timo Salin tunnetaan tuttavapiirissään huumorimiehenä. Elokuva-avustajana Härmä- ja Iron sky II -leffoissa esiintynyt mies tekee lyhytelokuvia itsekin. Salin on ladannut humoristisia lyhytleffojaan ja videoklippejään myös nettiin.



Lakritsipiippujupakan innoittamana Salin teki hiljattain videoklipin, jossa diilaa karkkipiippuja alaikäiselle tyttärelleen. Klipistä tuli somehitti, jota on jaettu yli 2 500 kertaa ja katseltu lähes 400 000 kertaa.

Timo Salin, 49, tuntee olevansa mieleltään ihan samanlainen kuin joskus parikymppisenä.



Salin hulluttelee filmeillä, koska nyt siihen on varaa. Ennen kamerat ja editointilaitteet maksoivat maltaita.



– Vasta nyt kuvausvehkeet ovat tulleet sen verran halvoiksi, että voin toteuttaa itseäni, Salin sanoo.



Ikäkäsitykset joutavat romukoppaan



Sosiaaligerontologien lanseeraama ajatus ihmisen persoonallisen iän nostamisesta biologista, kronologista ikää tärkeämmäksi saa kaksikolta kannatusta. Perusideana on se, ettei ketään pitäisi luokitella tietynlaiseksi pelkän biologisen iän perusteella, koska jokainen ikääntyy omaan yksilölliseen tahtiinsa.



Vanhat ikäkäsitykset joutaisivat heistä romukoppaan. Ihmisen ikää on yhä vaikeampi päätellä ulkonäöstä ja käytöksestä.



– Tosi moni teini-ikäinen pukeutuu ja käyttäytyy nykyään niin kuin kaksikymppinen, ja moni nelikymppinen on ihan kuin parikymppinen. Ihan hyväntahtoisesti sanon tämän, Karppi toteaa.



Karppi on huomannut, että parantamisen varaa olisi siinä miten eri-ikäiset ihmiset ymmärtävät toisiaan. Nuoret eivät aina ymmärrä isovanhempiensa ikäluokan romantiikan ja kosketuksen kaipuuta.



– Kauhean surullista. Mihin se nyt seitsemänkymppisenä katoaisi?



Polttariporukoille tunteja pitäessään hän on havainnut muutakin surullista: moni nuori on etääntynyt omasta kropastaan.



– Kaksikymppiset eivät enää uskalla koskettaa itseään. Tunneilla he ottavat äkkiä kädet pois omista pakaroistaan, ja he ovat sentään menossa naimisiin! Kuulostaa pelottavalta. Sen olen huomannut, että seksuaaliterapeuteilla on töitä.