Tänään on vuoden pisin päivä

Tänään on kesäpäivänseisaus, eli päivä on nyt pisimmillään. H-hetki on kello 7.24.

Kesäpäivänseisaus tarkoittaa sitä, että pohjoisella pallonpuoliskolla aurinko paistaa kohtisuoraan taivaalta Kravun kääntöpiirillä. Pohjoisen napapiirin pohjoispuolella aurinko ei laske lainkaan.

Kesäpäivänseisauksen jälkeen yöt alkavat jälleen pidentyä, joten tästä päivästä alkaen valoisa aika lyhenee.

Kustaa Vilkuna kertoo Vuotuisessa ajantiedossaan vanhan kansan nimittänen juhannusviikon pitkiä päiviä pesäpäiviksi. Vanhan kansan mukaan "aurinko on nyt saavuttanut pesänsä ja kääntyy loppuvuodeksi rengin puolelle, joulusta taas isännän puolelle".

Maata viljeleville ihmisille vuodenkiertoon liittyvät seisaus- ja tasauspäivät olivat tärkeitä. Myös kirkko asetti omia juhlapyhiään niiden mukaan. Vuoden pisintä päivää juhlittiin jo ennen kristinuskoa ja juhannusta.

Lähde: http://www.suomenluonto.fi/sisalto/artikkelit/juhannus-vei-ukolta-juhlan/