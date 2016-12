Joulun paluuliikenteessä on syytä varautua tapaninpäivänä huonoon ajokeliin osassa maata. Lumi- tai räntäsade heikentää liikennesäätä laajalla alueella maan keskiosissa.Ilmatieteen laitos antoi varoituksen ajokelistä Pohjois-, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakuntiin, Kainuuseen, Etelä- ja Pohjois-Savoon, Keski-Suomeen ja Pohjois-Karjalaan.

– Keski-Suomessa eli Pirkanmaalta Oulun korkeudelle näyttää huonommalta, mutta muuten tien päällä ei ole mitään hätää. Esimerkiksi lounaassa ja etelässä tiet ovat sulia, kertoo Tampereen tieliikennekeskuksen liikennepäivystäjä Ossi Riikonen.

Riikosen mukaan viime yönä tilanne oli vielä toinen, koska tienpinnat olivat paikoin pakkasella vesisateen alkaessa.

Tapaninpäivä on joulun paluuliikenteen vilkkain päivä. Riikosen mukaan tapaninpäivän vilkas paluuliikenne alkaa puolenpäivän jälkeen ja kestänee iltakahdeksaan saakka.

– Jos keli on huonompi, niin voi kestää pidempäänkin.

Vilkkain tieosuus on valtatie 4 Lahdesta Helsinkiin. Liikenneviraston mukaan joulun liikenteessä on tänä vuonna ruuhkaisempaa kuin viime vuonna. Syynä on se, että liikenne jakaantuu vain muutamalle päivälle.

Valtatie 4 poikki maitoauton

onnettomuuden takia

Pohjoisessa Keski-Suomessa valtatie 4 on poikki Äänekoskella raskaan ajoneuvon suistuttua ojaan aamukuudelta. Onnettomuuspaikan ohitse on järjestetty kiertotie Suolahden kautta.

– Maitoauton perävaunu suistui ojaan. Nyt autoa tyhjennetään maidosta ja kestää hetken. Veikkaisin, että tie avataan parin tunnin kuluessa, arvelee Liikenneviraston Riikonen.

Useilla eteläisillä merialueilla tuulee tänään kovaa. Varoitus koskee Suomenlahtea, Pohjois-Itämerta, Ahvenanmerta, Saaristomerta sekä Selkämeren eteläosaa.

Katso varoitukset ja sääennuste Kalevan Sää-sivulta.