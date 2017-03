Tänään luvassa aurinkoinen ja keväinen päivä - huomenna sataa

Tänään nautitaan keväisestä säästä ympäri Suomea. Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on koko maassa melko selkeä ja lämmin. Monin paikoin myös aurinko näyttäytyy, mutta pohjoisessa Lapissa pilvisyys on runsaampaa.

Maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat voivat olla ylimmillään jopa seitsemän astetta. Myös Lapissa on pääosin plusasteita.

Ensi yönä maahan leviää sadealue lännestä, ja aamupäivään mennessä sateet ovat levinneet käytännössä koko maahan. Sateet tulevat Lapissa lumena tai räntänä, muualla vetenä. Lämpötilat ovat huomenna Lapissa hieman pakkasen puolella, muualla maan pohjois- ja itäosassa nollan vaiheilla. Maan länsiosassa lämpötila on 4-6 astetta.

Lauantaina saattaa vielä sataa maan pohjoisosissa, ja joitakin räntä- tai lumikuuroja voi tulla maan keskiosassa.

Sunnuntaiksi sää kylmenee. Lauantain ja sunnuntain välinen yö on pakkasyö todennäköisesti koko maassa, ja päivästä on tulossa pääosin poutainen mutta viileä. Sunnuntaina lämpötilat ovat etelässä näillä näkymin 1-4 astetta plussan puolella, pohjoisessa ollaan nollassa tai muutaman asteen pakkasella. Aivan pohjoisimmassa Lapissa pakkasta on 6-7 astetta.