Sää on tänään suuressa osassa maata aurinkoinen, kertoo Ilmatieteen laitos. Maan etelä- ja keskiosissa sää on enimmäkseen selkeää, mutta aamulla länsirannikon tuntumassa on kuitenkin paikoin sumupilveä. Päivän ylimmät lämpötilat maan etelä- ja keskiosissa pyörivät 7-13 plusasteen välillä.

Maan pohjoisosissa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjoisosissa päivän ylimmät lämpötilat vaihtelevat 3-10 plusasteen välillä.