Tampereen norovirusepidemia levisi juustosämpylöistä

Tampereen Kalevan lukiossa jyllännyt norovirusepidemia levisi juustosämpylöiden välityksellä. Lukion abiturienteille oli tarjottu juustosämpylöitä preliminäärikokeissa. Vatsatautiin sairastui viime viikolla nelisenkymmentä lukiolaista, joista suurin osa on abiturientteja.

Vielä ei ole selvillä, miten norovirus on tarttunut sämpylöihin. Epidemiaa on selvitetty kysely- ja laboratoriotutkimuksilla. Kaikista sairastuneista abiturienteista on tutkimuksissa löydetty saman geeniryhmän norovirus. Samaa virusta on todettu myös kolmella koulun työntekijällä. Myös he olivat syöneet oppilaille tarjottuja sämpylöitä.

Tartuntatautilääkäri Sirpa Räsänen Tampereen kaupungilta kertoo, että lukion noroepidemia näyttää olevan ohi.