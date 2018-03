Tampereen keskustan kerrostalopalosta on evakuoitu 15 ihmistä, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos. Pelastuslaitos sai ilmoituksen Tuomiokirkonkadulla sijaitsevan kerrostalon tulipalosta varhain tänä aamuna.

Tulipalon on arvioitu alkaneen kerrostalon ullakolta. Sammutustöihin osallistuu 24 pelastustoimen yksikköä.

Päivystävä palomestari kertoi aiemmin aamulla, että osalle evakuoiduista tehtiin terveystarkastus paikan päällä, mutta toistaiseksi kukaan ei vaikuta saaneen palossa vakavia vammoja. Ensihoidon tarkastamista ihmisistä yksi toimitettiin jatkohoitoon.

Poliisi on kehottanut välttämään liikennöintiä Tampereen keskustassa sammutustöiden vuoksi. Tulipalon vuoksi Rautatienkatu on poikki Hämeenkadun ja Vuolteenkadun väliseltä osuudelta. Hatanpään valtatie on poikki Vuolteenkadun ja Hämeenkadun väliseltä osuudelta, kertoo poliisi.