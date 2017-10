Talvivaaran Perän puolustus perää viranomaisten vastuuta ja vetoaa ympäristölupaan

Talvivaaran epäillyistä ympäristörikoksista syytettyjen puolustus vetoaa siihen, että kaivoksella oli voimassaoleva ympäristölupa. Käräjäoikeuden tuomiosta valittaneet Talvivaaran Kaivososakeyhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toiminut Pekka Perä ja tuotantojohtajana toiminut Lassi Lammassaari katsovat, että käräjäoikeuden tuomio on virheellinen ja se tulee kumota. Heidät tuomittiin käräjillä päiväsakkoihin ympäristön turmelemisesta vuonna 2016. Talvivaaran epäiltyjä ympäristörikoksia alettiin tänään käsitellä Rovaniemen hovioikeudessa.

– Ympäristöluvalla sallitaan muutoin kielletty ympäristöä pilaava toiminta. Luvalla tehdystä toiminnasta aiheutuneet seuraukset eivät voi olla rikosoikeudellisesti rangaistavia lainvastaisina, puolustuksen asianajaja Tero Kovanen sanoi.

Puolustuksen mukaan osa vesipäästöistä on ollut hallittuja ja ne on tehty Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston myöntämän luvan ehtojen rajoissa. Muut vuodot ovat olleet puolustuksen mukaan onnettomuuksia, eivätkä ne ole johtuneet törkeästä huolimattomuudesta.

Syyttäjien mukaan Talvivaaralla ei ollut eikä se antanut riittäviä ja oikeita tietoja tulevasta toiminnasta hakiessaan ympäristölupaa kaivokselle. Näin ollen lupa annettiin syyttäjien mukaan puutteellisin tiedoin, eikä lupaehtoja ja lakeja siltikään noudatettu toiminnassa. Tämä johti syyttäjien mukaan siihen, että kaivokselta päästettiin ympäristöön hallitsemattomasti suuria määriä ympäristölle haitallista jätelietettä

Perälle, Lammassaarelle ja kahdelle muulle johtohenkilölle vaaditaan eripituisia ehdollisia vankeusrangaistuksia törkeästä ympäristön turmelemisesta.

Puolustus: Lupaehtoja on noudatettu

Puolustuksen mukaan jätteet on varastoitu, kipsisakka-allas on rakennettu ja sitä on käytetty ja paranneltu lupaehtojen mukaisesti. Syyttäjät puolestaan vetoavat ympäristölain ja jätelain säädöksiin, jotka olisi syyttäjien mukaan pitänyt ottaa toiminnassa huomioon.

Puolustuksen mukaan viranomaiselle ei ole myöskään annettu ympäristölupahakemuksessa väärää tietoa.

– Kyse on ollut arviosta, joka on saatu parhailta asiantuntijoilta. On mahdotonta tietää etukäteen pioneerimenetelmän jäteveden päästömääriä, kun laitosta ei ole vielä edes rakennettu, asianajaja Kovanen sanoi.

Lisäksi Perän ja Lammassaaren osalta vedottiin siihen, että he ovat luottaneet, että kaivoksen operatiivisesta toiminnasta ja vesienhallinnasta vastanneet henkilöt ovat toimineet asianmukaisesti ja huolellisesti.