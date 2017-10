Talvikausi tuo uutta virtaa karavaanariin – matkailuautojen myynti on vilkastunut

Matkailuautoilla reissataan läpi talvenkin, kun taas asuntovaunuja säilytetään kausipaikoilla. Selvitä kohteen palvelut etukäteen, neuvoo kaiken nähnyt karavaanari.

Tero Mellin on harrastanut ympärivuotista karavaanimatkailua 15 vuotta.

Työaikana kyberturvallisuusjohtaja, vapaa-ajalla karavaanari. Tero Mellin on menettänyt sydämensä ja aikansa matkailuajoneuvoharrastukselle.

Tero ja Niina Mellin pakkasivat vuonna 2001 kolme pientä lastaan Teron veljen matkailuvaunuun. Kun viikon lomareissu päättyi, Mellinit lähettivät jäsenanomuksen karavaanarien etujärjestölle SF-Caravan ry:lle.

- Parin viikon päästä tuli jäsennumerotarrat, ja silloin todettiin vaimon kanssa, että nyt meiltä puuttuu enää vaunu, muistelee 46-vuotias Mellin karavaaniharrastuksensa alkua.

Vaunu hankittiin seuraavana vuonna, joten perheen yhteisestä harrastuksesta on nyt saatu nauttia jo 15 vuotta.

- Ensimmäinen vaunu oli käytetty Matkaaja. Vaunut vaihtuivat tarpeiden muuttuessa, ja viimeksi meillä oli pieni 4,5-metrinen Hobby - matkalaisia oli siihen aikaan yleensä enää kaksi. Lapset ovat nyt aikuisia, joten reissaan joko yksin tai vaimon kanssa.

Mellinit tutkivat kiinnostuneina matkailuajoneuvojen uutuustarjontaa Lahdessa järjestetyillä Caravan-messuilla. Alan jokasyksyisestä kokoontumisesta on kasvanut Suomen merkittävin matkailuajoneuvoalan katselmus.

Leirintämatkailun suosio on kovassa nosteessa Keski-Euroopassa, ja myös Suomessa matkailuajoneuvoalalla menee paremmin kuin aikoihin.

Matkailuautojen myynti on vilkastunut uudelleen niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa, osittain siksi, että tarjolle on saatu aiempaa edullisempia, aloittavallekin matkailijalle sopivia automalleja.

Mellinin perhe siirtyi niin ikään asuntovaunusta asuntoautoon kevättalvella 2016 hankkimalla saksalaisen Bürstnerin valmistaman puoli-integroidun matkailuauton.

Autossa on erillisvuoteet, ja lisää majoitustilaa saadaan tarvittaessa sohvaryhmästä tehtävällä tilapäisvuoteella.

Mellinit ovat kehittäneet harrastustaan koko ajan määrätietoisesti. Matkustelussa on ollut erilaisia kausia.

Matkailuajoneuvon päivittäiseen käyttöön liittyvien liittimien, kytkimien ja täyttöaukkojen sijoittaminen yhden luukun taakse lämpimään tilaan on tervetullutta kehitystä.

- Pari ensimmäistä vuotta reissattiin Suomessa, sitten hullaannuttiin Keski-Norjan vuoristoihin. Kun neljäntenä Norja-kesänä satoi koko ajan, heräsi ajatus Alpeista.

- Puolenkymmentä kesää vietettiin sillä suunnalla. Leiriydyttiin yleensä Itävallassa ja tehtiin tukikohdasta käsin vaelluksia vuorille ja retkiä autolla. Vaunun paikkaa vaihdettiin loman aikana vain muutaman kerran.

Tero Mellin muistuttaa, että Euroopan-reissuun pitää varata vähintään pari viikkoa, lähtee Suomesta mitä reittiä tahansa. Laivamatkat ovat hintavia, mutta matkailuautolla niistä selviää hiukan edullisemmin.

- Vaunun kanssa reissatessa on yleensä tiedossa päämäärä, mutta matkailuautolla voidaan vain vapaasti lähteä johonkin suuntaan.

- Kesällä otimme suunnaksi Kroatian. Kokeneelle karavaanarillekin matkailuauto on jotenkin helpompi väline lähteä lyhyelle matkalle.

Perheen Bürstnerin mittariin on 1,5 vuoden aikana kertynyt jo 17 000 kilometriä.

Laskettelua harrastava pariskunta on ollut koko ajan myös talvikaravaanareita. Suurin osa nykyään myynnissä olevista matkailuvaunuista ja -autoista sopii ympärivuotiseen matkailuun, eikä hyvin varustelluissa ajoneuvoissa tarvitse palella.

Matkailuvaunujen ensiostajille tarjotaan esimerkiksi Dethleffs c'joyn tapaisia perusvaunuja. Kuvan vaunu maksaa runsaat 16 000 euroa.

- Vaunut olivat talvisin kausipaikoilla, mutta matkailuautolla tehdään viikonloppuisin laskettelumatkoja. Autossa on nastalliset talvirenkaat, mutta sitä ei kannata pysäköidä edes pieneen mäkeen.

- Kaksiakselinen Matkaaja sai meiltä tosin lempinimen Vatkaaja, mutta nykyisin vaunut ovat kitkavetopään ansiosta vakaita vedettäviä.

Talvikaravaanari tietää että nykykalustossa riittää vallan mainiosti lämpöä, on ajoneuvossa sitten ilma- tai nestelämmitys. Lämmityslaitteen meteli tai korin kylmäsillat eivät kuulu tähän päivään.

Säiliöt ja putkistot pitää tietysti tyhjentää, jos ajoneuvo jää kylmilleen. Tilanne tosin on sama kiinteissäkin loma-asunnoissa.

- Kotoa Sipoosta pääsee nopeasti laskettelemaan Lahteen, Pälkäneelle ja Jämsään. Himoksella on monipuoliset rinnealueet, mutta Sappeella on todella satsattu leirintäalueeseen: siellä on paremmat saunat ja huoltorakennukset kuin Himoksella.

Paljon nähnyt karavaanari kehottaa matkailuautoilijoita ja vaunumatkailijoita selvittämään etukäteen kohteen palvelut, sillä kaikissa laskettelukeskuksissa ei ole matkailuajoneuvopaikkoja.

- Talvella liikenteessä tarvitaan tietysti vielä enemmän malttia kuin kesällä, Tero Mellin muistuttaa.