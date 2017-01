Talvijuoksuun riittää usein tavistossu – Jäällä pitävä nastalenkkari voi naarmuttaa pesukonetta

Talvijuoksua varten ei välttämättä tarvitse ostaa nastalenkkareita. Pakkaskelillä ja napakaksi tallautuneella alustalla tavallinen lenkkitossu toimii vielä hyvin.



Kun juoksupolku käy liukkaaksi, nastalenkkarit ovat hintansa arvoiset.



Alkutalvesta ja keväällä lämpötila usein sahaa nollan molemmin puolin ja pyörätiet jäätyvät kunnon kaljamille.



Hyvä nastalenkkari pitää jopa kirkkaalla jäällä, kunhan vain malttaa juosta nätisti.



Nastalenkkarit maksavat halvimmillaankin toista sataa euroa. Osassa malleista on vettähylkivä kalvo. Jos se puuttuu, kengät kannattaa käsitellä kyllästeellä.



Tarvittaessa pese lenkkarit käsin. Nastat voivat naarmuttaa pesukoneen rumpua.



Jos nastat irtoavat, koko pesukone voi hajota.





Nastalenkkareissa on usein kevyt toppaus lämmöneristeenä. Toppauksesta huolimatta nastalenkkarit tarvitsevat kavereikseen kunnon sukat.



Lämpimin vaihtoehto on käyttää kahta sukkaa päällekkäin. Alussukka eli liner siirtää kosteuden pois iholta, ja villapohjasukka pitää jalat lämpiminä.



Jos on vähänkään taipuvainen palelemaan varpaistaan, sukkien ostossa ei kannata pihistellä.



Hyvän alussukkaparin saa kympillä ja villapohjasukat kahdella. Asteikon yläpäässä ovat patterilla lämmitettävät sukat. Ne maksavat jopa yli 200 euroa.



Vanhoja sukkia ei kannata heittää pois. Niistä saa tehtyä näppärät nilkansuojat: teräosa leikataan pois ja varsiosa pujotetaan suojaamaan nilkkaa.