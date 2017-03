Talvi on piinannut teiden kunnossapitäjiä, pakkasella satanut vesi teki teistä peilikirkkaat

Viimeistään tänä talvena Pohjois-Pohjanmaalla on koettu, millainen on katastrofaalinen tiesää. Se on vesisade seitsemän asteen pakkasessa.



– Pahimmillaan meidän alueella on ollut tällaiset keliolosuhteet. Se on suoraan sanottuna katastrofikeli. Vesi jäätyy joka paikkaan ja tiet menevät ihan peilikirkkaalle jäälle, kunnossapitopäällikkö Markku Tervo Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta toteaa.



Vaihtelevat sääolosuhteet ovat todella koetelleet autoilijoita tänä talvena. Tervo sanoo, että ajokeli on saattanut muuttua paikallisesti muutamassa tunnissa äärilaidasta toiseen.



Nollan asteen molemmin puolin vaihdellut lämpötila sekä lumi- ja vesisateet ovat aiheuttaneet tiestöllä paitsi liukkaita ajokelejä, myös jatkuvaa toimenpidetarvetta.



– Talvi on ollut todella vaihteleva. Marraskuulta helmikuulle saakka oli hankalaa nimenomaan Oulun alueella ja Oulun eteläisellä alueella, ja se on näkynyt asiakkailta tulleessa palautteessakin.



Liikenneviraston Oulun tieliikennekeskus on parhaansa mukaan tiedottanut tienkäyttäjiä huonosta tai erityisen poikkeavasta ajokelistä.



– Olosuhteet ovat vaihdelleet nopeastikin laidasta laitaan. Meidän näkökulmasta talvi ei ole kuitenkaan ollut mitenkään erityinen, koska jo useampi talvi on ollut vähän saman tyylinen, liikennekeskuspäällikkö Tuomas Komulainen toteaa.