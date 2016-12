Tällaisessa vankilassa Aarnio istuu kakkunsa

Jari Aarnio tuomittiin maksimirangaistukseen huumerikoksista. Hän istuu tuomionsa vuonna 2002 perustetussa Vantaan vankilassa.



Itä-Hakkilassa sijaitsevaa vankilaa voi hyvin sanoa yhdeksi Suomen hektisimmistä vankiloista. Vuonna 2011 sinne tehtiin yli 9 000 vankikuljetusta. Välillä vankila on myös ollut kirjaimellisesti ääriään myöten täynnä. Vuonna 2014 vankilassa on parhaimmillaan viettänyt aikaansa jopa 290 vankia. Vankilassa on 185 vankipaikkaa, ja keskivankiluku oli viime vuonna 205. Yli puolet vangeista on ulkomaalaisia.



Vankilan perustehtävä on tutkintavankeuden toimeenpano ja vankikuljetus, mutta siellä toimii myös psykiatrisen vankisairaalan yksikkö. Viime syyskuussa oikeusasiamies puuttui uudestaan vankilan käytäntöön, jossa tutkintavangit sidotaan vankilan ja Helsingin käräjäoikeuden välisten kuljetusten ajaksi. Lain mukaan sitominen voi tapahtua vain yksittäistapauksellisen harkinnan perusteella. Vankila perusteli kuljetusta karkaamisen estämisellä ja turvallisuuden takaamisella.



Vankilassa työskentelee noin 140 henkilöä. Vankilassa on kauppa, josta vangit voivat ostaa päivittäistavarakaupan tuotteita. Lisäksi jokaisella vangilla on oikeus ulkoilla, ja myös vankilan kirjasto on käytössä. Vankien oikeutta pitää yhteyttä vankilan ulkopuolelle rajoitetaan. Yleensä yhteydenpito onnistuu kirjeitse tai kanttiinista ostetulla puhelinkortilla, mutta soittoa pitää anoa.



Vantaa on Aarniolle tuttu paikka. Syksyllä 2014 Aarnio joutui siellä toisen vangin pahoinpitelemäksi. Vanki potkaisi Aarniota, ja joutui siitä syystä maksamaan Aarniolle korvauksia.