Tällainen olisi SDP:n työtulotuki: Pienituloisen palkansaajan nettopalkka voisi olla suurempi kuin bruttopalkka

Syyt, miksi en äänestä SDP:tä:

- SDP ajaa työmarkkinatuen suuruista vanheimpainrahaa ja sairauspäivärahaa, jotka eivät perustu ansiotulona määrää. T ämä ei lisää syntyvyyttä ja rankaisee sairastuneita.

-sdp haluaa verottaa omaisuutta.

- SDP haluaa siirtää palkanmaksun työnantajalta veronmaksajille, ei kiitos.

- SDP on luvannut korottaa pienituloisten nettoeläkkeitä 100 e /kk. Nyt jo tilanne on kestämätön. Olen alle 30-vuotias ja tyel on kohtuuton työnantajalle ja minulle, koska tuskin koskaan saan eläkettä itse.