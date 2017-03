Taksiliitto Onnibus-takseista: "Markkinoille saa tulla. Mikä idea sitten kantaa pidemmälle, on eri asia."

Taksiliitolla Onnibusin tuoreeseen ilmoitukseen halpataksipalveluiden aloittamisesta suhtaudutaan toimitusjohtaja Timo Koskisen mukaan neutraalisti.

– Jos kahdella eurolla ryhdytään taksikyytejä tarjoamaan ja jos liiketoiminta on kannattavaa, niin ei minulla ole muuta kuin onnitella hienosta liikeideasta.

Taksiliitto siis toivottaa uudet yrittäjät tervetulleiksi markkinoille?

– Markkinoille saa ilman muuta tulla. Meillä ei ole tässä mitään erityistä kantaa tähän tapaukseen. Kunhan liikennevälineet ja -luvat ovat kunnossa, niin sehän on ihan kaikin puolin hyvä, Koskinen sanoo.

Onnibus-halpabussiyhtiön perustaja Pekka Möttö on kertonut ryhtyvänsä tarjoamaan Suomessa halpataksipalveluita. Uusi taksiyritys pyrkii valtakunnallisille markkinoille, ja aloittaa toimintansa tänään torstaina Oulussa.

Möttö kertoo hintojen lähtevän liikkeelle kahdesta eurosta. Edulliset hinnat mahdollistaa se, että taksi voi kyyditä samanaikaisesti useita eri kohteista poimittavia samaan suuntaan kulkevia matkustajia.

Myöhemmin keväällä Onnibusin on tarkoitus aloittaa taksiliikennöinti myös Turussa ja Tampereella, ja Helsingissä vielä tämän vuoden puolella.

Sitä, minkälainen kilpailija uudet Onnibusin taksit tulevat tavallisille takseille olemaan, ei Koskinen vielä osaa sanoa.

– Meillä ei ole vielä mitään käsitystä heidän palveluidensa laajuudesta, joten en osaa tähän kommentoida, Koskinen sanoo.

Hänen mukaansa on kuitenkin mielenkiintoista nähdä, minkälaista liikennettä, minkälaisella hinnoittelulla ja tarjonnalla Onnibusin taksitoiminta lähtee käyntiin.

Onnibusin bussiliikenne loi käynnistyessään painetta myös muille matkantarjoajille laskea hintojaan. Voisiko näin käydä myös taksialalla?

– Onnibusin liikeideahan perustuu siihen, että he ajavat vilkkaasti liikennöidyillä väylillä. Haja-asutusalueet ja syrjäisemmät seudut jäävät tässä kokonaan laskusta.

Koskinen myöntää, että liikennekaaren myötä taksimarkkinoillekin tulee joka tapauksessa muutoksia ja uusia ratkaisuja.

– Meilläkin on ollut aikojen kuluessa taksialan toimesta myös kaikenlaista kimppataksikokeiluja. Tämäntyyppisiä erilaisia hankkeita on ollut ja on olemassa tälläkin hetkellä.

– Mikä idea sitten kantaa pidemmälle, on eri asia, Koskinen sanoo.