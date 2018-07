Taksiliikennelupia on myönnetty jo yli 400 – Ouluun myönnetty 10 lupaa

Uuden liikennepalvelulain mukaisia taksiliikennelupia on myönnetty reilun viikon aikana yli 400 kappaletta. Taksinkuljettajien ajolupia on myönnetty yli 200. Lupia on myönnetty kaikkiin maakuntiin. Eniten lupia on myönnetty pääkaupunkiseudulle.

Liikennelupien myöntäminen siirtyi liikennepalvelulain voimaantulon myötä heinäkuun alussa ely-keskuksilta Trafille. Taksiliikennelupia on myönnetty Uudellemaalle 206, Varsinais-Suomeen 27, Lappiin 26, Pirkanmaalle 23 ja Pohjois-Pohjanmaalle 22 kappaletta. Ouluun lupia on myönnetty 10 kappaletta.

– Lupien käsittely on edennyt niin vauhdikkaasti, että saamme nyt varteenotettavaa tilastoa myös lupien alueellisesta jakautumisesta, toteaa osastopäällikkö Kimmo Pylväs Trafin lupakäsittelyn etenemistahdista ja jatkaa, että lupahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

– Tähän mennessä käsitellyistä uusista taksiliikenneluvista noin puolet on myönnetty Uudellemaalle ja siellä erityisesti pääkaupunkiseudulle. Myös muut suuremmat kaupungit ovat listan kärkipäässä, Pylväs kertoo.

Uudet taksiliikenneluvat ovat valtakunnallisia. Hakemuksen perusteella ei välttämättä ilmene, missä taksitoimintaa aiotaan harjoittaa.

Liikennepalvelulain voimaantulon jälkeen Trafi on vastaanottanut 1 800 taksilupahakemusta, 985 taksi- ja tavaraliikenteen ilmoittautumista, 200 tavaraliikennehakemusta ja 26 henkilöliikennelupahakemusta.

Taksinkuljettajien ajolupia on haettu noin 270 kappaletta ja niitä on myönnetty 210 kappaletta. Ennen lakiuudistusta lupia myönnettiin keskimäärin noin 50 viikossa.