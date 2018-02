Pääkaupunkiseudulla toimiva Taksi Helsinki ja lähes koko Uudenmaan alueella toimiva Lähitaksi joutuivat jäädyttämään ennakkovaraukset suuren kysynnän vuoksi.

Julkisen liikenteen lamauttanut lakko aiheutti takseille kiireisen aamun.

- Asiakkaita on ollut paljon. Nyt alkaa vähän rauhoittua, mutta kyllä meillä on ollut koko kapasiteetti käytössä. Toistatuhatta autoa liikenteessä ja ennakkoja hirveä määrä, Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen kertoo.

- Seuraava ruuhkapiikki on iltapäivällä kello 14:n ja 18:n välillä, eli silloin ei enää oteta ennakkoja vastaan.

Kantosen mukaan Taksi Helsingillä on vuorokauden aikana noin 2 000 ennakkotilausta ajettavanaan. Lähitaksin tuotantopäällikkö Harri Matveisen mukaan heille oli tehty jo perjantaiaamulle noin 1 200 ennakkotilausta.

- Ihmiset ovat olleet huolestuneita siitä, miten pääsee liikkeelle, ja se on hyvin ymmärrettävää, Matveinen kertoo.

"Kaikki on aina mahdollista"

STT:n tietojen mukaan ennakkoon tilatut taksit eivät ole välttämättä saapuneet paikalle, eikä peruuntumisesta ole tullut ilmoitusta. Ennakkoon tilatut taksit ovat myös myöhästelleet.

Sekä Kantosen että Matveisen mukaan ongelmia on ollut ainakin Itä-Helsingissä.

- Meillä on ollut muutama tapaus, että autoa ei ole saatu ajoissa juuri suuren tämän kysynnän takia. Ei vain ole löytynyt autoa. Ongelma tunnistettiin Itä-Helsingissä, mutta sitä voi olla muuallakin. Minulla ei ole tietoa perumisista, mutta niitäkin voi olla, Kantonen sanoo.

Matveisen mukaan heillä on ollut viivästymisiä myös Etelä-Espoossa.

Ennakkoon tilattuja takseja saattaa jäädä saapumatta myös iltapäivän ruuhkahuipun aikaan.

- Keskipäivällä ennakkomäärät ovat ihan asialliset, määrä on paljon kevyempi kuin aamulla. Yksittäistapauksia voi tulla, mutta päivällä ei yleensä ole ongelmia. Uskon, että pärjäämme hyvin, ellei keli tästä pahene. Liikenne puuroutuu heti, jos keli on huono, Matveinen sanoo.

- Kaikki on aina mahdollista. Jos näyttää, että ennakkoon tilattu taksi ei ole tullut paikalle sovittuun aikaan, pitää sitä alkaa muutaman minuutin päästä kyselemään. Liikenneruuhka on vielä yksi ongelma, joka voi hidastuttaa esimerkiksi Helsingin keskustassa. Siihen vielä lumisateet päälle, tämä on aikamoinen yhtälö tällä hetkellä, Kantonen toteaa.