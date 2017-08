Taksiauto etsintäkuulutettu – varastettiin Raahen taksiaseman pysäköintipaikalta

Raahen taksiaseman pysäköintipaikalta varastettiin sunnuntaina aamupäivällä hopeanvärinen farmarimallinen Skoda Superb, jonka rekisterinumero on RRV-779.

Asia tuli ilmi, kun paikallinen taksinkuljettaja oli havainnut taksin liikenteessä Vihannin Lukkaroisissa kello 9.15, eikä kyseisen taksin pitänyt olla ajovuorossa.

Asiasta tehtiin poliisille rikosilmoitus moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta.

Varastetusta taksiautosta on havaintoja Vihannin ST1- huoltoasemalta, jossa autoa tankattiin myöhemmin. Poliisilla on varteenotettava vihje epäillystä tekijästä. Se, miten taksin avaimet joutuivat vääriin käsiin, on selvityksen alla. Varastettu taksi on etsintäkuulutettu.