Eduskunnassa joudutaan vielä vääntämään kättä siitä, onko takseissa tulevaisuudessa pakko olla taksamittari vai ei. Lakiesityksen mukaan taksamittari tai muu vastaava järjestelmä tarvitaan heinäkuusta 2018 lähtien vain, jos matkan hinta perustuu matkan tai ajan mittaamiseen.



Jos asiakas sopii taksan etukäteen tai maksu on kiinteä, taksamittaria ei tarvittaisi.



– Asiakkaan näkökulmasta se riittää. Mutta vastaava laite voi olla esimerkiksi gps-paikannukseen perustuva matkapuhelinsovellus. Sen jälkeen ei kukaan enää saa selville, kuinka paljon autolla on ajettu ammattiajoa, sanoo Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen.





Tämä johtaa hänen mukaan siihen, että verojen ja maksujen peruste katoaa ja niin sanotut vilunkimiehet jättävät ne hoitamatta.



– Se vääristää kilpailun aivan mahdottomaksi, Koskinen pelkää.



Taksamittarista esimerkiksi verottaja pystyy koska tahansa selvittämään ajot. Taksamittarin pitää säilyttää tiedot jopa vuoden ajan siitä, kun se on otettu virtalähteestä irti. Tietoja ei pysty sieltä poistamaan.



– Ilman taksamittaria verotus tulee perustumaan arvioon. Tekisi mieli sanoa, että ennemminkin arvaukseen. Sen jälkeen verottaja tulee olemaan asian kanssa pulassa, Koskinen varoittaa.





Sdp:n ja Vasemmistoliiton edustajat jättivät talousvaliokunnan mietintöön asiasta eriävän mielipiteen, jossa he esittävät taksamittaripakon säilyttämistä. Talousvaliokunta ei ollut samalla kannalla, vaikka oli huolissaan harmaasta taloudesta.



– Me tulkitsemme lakiesitystä niin, että taksiyrittäjä ei tulevaisuudessa tarvitse kassakonetta, Koskinen sanoo.



Edullisin Suomessa myytävä taksamittari maksaa 795 euroa. Sen voi siirtää autosta toiseen, joten kustannus on Koskisen mukaan minimaalinen.



– Verottajan kannalta se on edullisin tapa varmistaa, että myös taksiyrittäjät maksavat verot tulevaisuudessakin.





Taksialan toinen iso huoli liittyy ammattimaisen kuljettamisen määritelmään. Se on lakiesityksessä sidottu löyhästi tulonhankkimistarkoitukseen eikä kuljetuksen suorittamiseen maksua vastaan kuten nykyisin.



– Emme vastusta kimppakyytejä. Mutta sitä vastustamme, että julkisesti voisi markkinoida tarjoavansa kuljetuspalveluja kustannusten jaon nimissä ilman liikennelupaa.



Koskisen mukaan asia on ilmaistu niin epämääräisesti, että aina kun joku kysyisi liikennelupaa, kuljettaja voisi sanoa ajavansa kustannusten jaon periaatteella.



– Kun taksien määrällisestä säätelystä luovutaan, suurin piirtein kaikki halukkaat saavat liikenneluvan, jos eivät ole konkurssissa tai vakavasti rikollisia.



– Me näemme, että kustannusten jakoperiaate olisi keino kiertää rikostaustaselvitys ja taloudellisten velvoitteiden hoitaminen. Miksi pitäisi antaa joillekin mahdollisuus ajaa taksia ilman liikennelupaa, kun sen kuitenkin saa, jos on rehellinen, Koskinen kysyy.



Kimppakyydeistä maksettavat polttoainekorvaukset olisivat edelleen sallittuja, kunhan auton omistaja määrää, mihin mennään, eikä mainosta kuljettavansa mihin kyyditettävä haluaa.



Jos eduskunta hyväksyy lakiesityksen liikennekaaresta, taksiliikennettä voi 1.7.2018 alkaen harjoittaa kuka tahansa laissa säädetyt ehdot täyttävä toimija. Toimijakohtaisen taksiluvan eli liikenneluvan lisäksi vaaditaan kuljettajan ajolupa. Hinnat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan mukaan. Hinnat täytyy kuitenkin esittää etukäteen asiakkaalle.