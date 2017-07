"Takinkääntäjä", "paavi" ja "kova jätkä" - näin perussuomalaiset arvioivat Timo Soinia LM-kyselyssä

Perussuomalaisia kaksi vuosikymmentä johtanut Timo Soini saa kahtalaisia terveisiä puoluevaikuttajilta Lännen Median kyselyssä.

LM-kyselyyn vastasi kaikkiaan 248 perussuomalaista vaikuttajaa, ja vastausprosentti on 50.

Kyselyyn vastanneet saivat jättää Soinille tervehdyksensä ja arvioida hänen aikakauttaan puolueen johdossa. Avoimia vastauksia kertyi kaikkiaan 108, ja osa jätti vastauksiin omat nimensä.

Monen mielipidettä Soinista värittävät vahvasti perussuomalaisten kesäkuisen puoluekokouksen jälkeiset tapahtumat. Kaksi päivää puoluekokouksen päättymisen jälkeen Soini erosi perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ja liittyi perustettuun Uusi vaihtoehto -ryhmään.

Tällä hetkellä Uusi vaihtoehto perustaa puoluetta, joka kantaa nimeä Sininen tulevaisuus.

- Olet valintasi tehnyt, se tie ei ole minun tieni. Teit loistavan työn puheenjohtajana, mutta tuhosit sen 3 päivässä. Yhteistyömme kesti kuitenkin niin kauan, että vihaamaan sinua en tule, tekoasi minun on kuitenkin vaikea ymmärtää, toteaa Kärkölän perussuomalaisten puheenjohtaja Matti Mäntylä.

Soinin loikkaus Uuteen vaihtoehtoon otetaan vastauksissa myös huomattavasti raskaammin.

- Äänestäminen on demokratiaa, tappio ei anna oikeutta jäsenistön pettämiseen, vaikka äänestystappio kirvelisi. Kahden vuoden kuluttua on uusi äänestys, ja senkin tulosta on kunnioitettava. Seisoimmeko tuulessa ja toreilla aivan väärien ehdokkaitten tukena. Karkurit pettivät meidät puolueaktiivit täydellisesti, vastaa Tohmajärven perussuomalaisten puheenjohtaja Vesa Väistö.

- Pidin häntä sanojensa mittaisena, mutta petyin todella syvästi, vastaa eräs nimettömästi.

- Timo Soinille kuuluu kiitos tekemästään työstä puolueen nostamiseksi isoksi puolueeksi. Tämä ennakkoon suunniteltu puolueen hajotusyritys oli todella törkeä teko. Siitä arvosanaksi voi antaa pelkän nollan, jatkaa puolestaan toinen.

Moni vastaaja tulkitsee myös niin, että Soinin poliittinen ura olisi päätöksessä.

- Sääli, että täysin poikkeuksellinen poliittinen ura sai viimeiseksi luvukseen tämmöisen farssin, toteaa kansanedustaja ja perussuomalaisten varapuheenjohtaja Juho Eerola.

"Suuret vaalivoitot taisivat nousta hattuun"

Timo Soinin aikakautta arvioidessaan moni vastaaja pitää niin sanottuja jytkyeduskuntavaaleja vedenjakajina paitsi perussuomalaisille myös Soinille itselleen. Perussuomalaiset nousi suurten eduskuntapuolueiden joukkoon 2011 vaaleissa, mutta puolue jäi tuolloin vielä oppositioon.

- Vuoden 2011 suuren vaalivoiton jälkeen Soini ei kyennyt johtamaan puoluetta demokraattisesti, hän ei kunnioittanut puolueaktiivien pitkään puolueen hyväksi tekemää talkootyötä. Hän suosi viime hetkellä mukaan lähteneitä, jotka jumaloivat häntä, arvioi Varsinais-Suomen vaalipiirin entinen kansanedustaja Lauri Heikkilä.

Vastaajat pohtivat, että Soini etääntyi puolueen kenttäväestä sen jälkeen, kun puolueen paikkamäärä eduskunnassa kasvoi.

- Suuret vaalivoitot taisivat kuitenkin nousta hattuun, ja Soini alkoi luulla itsestään liikoja. Soini olisi hävinnyt todennäköisesti pj-vaalin jos olisi ollut ehdolla, arvioi puolestaan eräs nimettä vastannut.

Moni puolestaan arvioi, että käänne tapahtui vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen, kun perussuomalaiset nousi hallitukseen ja Soinista tuli ulkoministeri. Vastauksissa ihmetellään, minne ennen näkyvä Soini katosi nykyisellä vaalikaudella, ja hänen arvioidaan nykyisin tavoittelevan omaa etuaan.

- Loppukausi eli hallituskausi oli aika lepsu, ja Soini kompastui kekkosmaisuuteen eli vauhtisokeuteen ja luuli, että voi olla yksinvaltias hamaan tappiin, toteaa eräs.

- Hyvää aikaa, kun Timo oli vielä Timo. Hallitukseen menon jälkeen toiminnasta ei ole paljon lapsille kertomista, arvioi Matti Viitala Haapajärveltä.

- Ryvettyikö Timo Soini vallan kabineteissa pilalle? Kyllä ryvettyi, vastataan nimettömästi.

Perussuomalaisten entinen varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen arvioi, että Soinin olisi pitänyt käyttää puolueeseen liittyneiden asiantuntemusta entistä paremmin hyväksi.

- Liian pitkään perussuomalaisia johtanut Soini teki itsestään puolueelle paavin, jota emme tarvinneet, Tynkkynen vastaa.

Moni kiinnittää vastauksissa huomiota Soinin muuttuneeseen retoriikkaan viittaamalla hänen puheisiinsa ja blogikirjoituksiinsa.

- Puoluetta pitää johtaa me-muodossa eikä minä-muodossa, todetaan nimettömässä vastauksessa.

"Ilman sinua meitä ei olisi olemassa"

Lännen Median kyselyyn vastanneista valtaosa ei hyväksy Uutta vaihtoehtoa eikä usko, että perustettava Sininen tulevaisuus säilyisi Suomen poliittisella kartalla.

Jyväskylän puoluekokouksen jälkeisistä tapahtumista huolimatta suuressa osassa terveisissä annetaan Soinille myös kiitosta vuosistaan perussuomalaisten johdossa, ja moni toivottaa hänelle vastauksissa hyvää jatkoa.

- Soini teki kovan työn Perussuomalaisten puolueen perustamisesta muutaman miehen kanssa saunassa, 20 vuotta sitten. Se on kunnioitettava saavutus, ja kannatus ylsi vielä hallituspuolueeksi. Valtaa ja kunniaa tuli. Soini sai kunnioitusta yli puoluerajojen, kuului niin sanottuun raskaaseen sarjaan poliitikkona, toteaa Ylivieskan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Tarmo Hirvelä.

- Sydämellinen kiitos. Ilman sinua meitä ei olisi olemassa, toteaa kansanedustaja Tiina Elovaara (uv.).

- Ilman Timo Soinia ei [Jussi]Halla-ahokaan keikkuisi nyt puheenjohtajana. Timo on kova jätkä, ja Suomen politiikan pelastaja jytkyillään. Timo Soini palautti politiikan politiikkaan tilanteessa, jossa kaikki puolueet alkoivat jo näyttää ja kuulostaa samalta. Perussuomalaisista tuli Suomen kiinnostavin puolue Soinin aikana, vastaa eräs perussuomalainen vaikuttaja nimettä.

Osa kiitoksista jatkuu myös kitkerällä arviolla Jyväskylän puoluekokouksen jälkeisestä toiminnasta.

- Hienon puolueen Soini rakensi, kansanliikkeen, joka kasvoi suuremmaksi kuin Soini olisi uskonut. Minkä loin, sen tuhoan, oli Soinin ajatus, kun Terhosta kenttä ei halunnut puolueen puheenjohtajaa. Liike oli kuitenkin kasvanut niin suureksi, ettei tuo tuhoaminen onnistunut, arvioidaan nimettömässä vastauksessa.

Joissain vastauksissa toivotaan myös, että Timo Soini jatkaisi politiikassa Sinisen tulevaisuuden kanssa. Myös uudelle puolueelle toivotaan valoisaa tulevaisuutta.

- Soini teki 20 vuoden aikana Perussuomalaisista Suomen toiseksi suurimman ja hallituskelpoisen puolueen, joten siitä pitää selvä kiitos hänelle antaa. Nykyinen puolueen hajaannustila ei mieltä ylennä, mutta tulevaan pitää kuitenkin suhtautua positiivisesti ja ajatella, että hajaannuksesta nousee kaksi toimintakykyistä puoluetta, vastaa Markku Kuutti, perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piirihallituksen jäsen.

- Toivottavasti Timo Soini asettuu ehdolle seuraavissa eduskuntavaaleissa Sinisen Tulevaisuuden riveissä, eräs kirjoittaa.

Lännen Media keräsi vastaukset 5.-9. heinäkuuta. Kyselyn tuloksia pääsee tarkastelemaan tästä.