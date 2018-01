Taivalkoskella koulun pihalla omatekoisen paukkupommin räjähdyksessä loukkaantunut poika ei kertonut asiasta pariin tuntiin koulun henkilökunnalle, sanoo koulun rehtori Pekka Turpeinen.

Turpeisen mukaan poika räjäytti kiväärinpatruunan hylsyyn tehneen latauksensa koulun pihalla 8.40, kun suurin osa oppilaista oli siirtynyt jo koulun sisälle. Hän sai räjähdyksessä sirpaleita polveensa ja raapaisun kasvoihinsa. Poika kertoi asiasta koulun henkilökunnalle puoli yhdentoista aikaan.

– Hän oli menossa liikuntatunnille, mutta vammat vaikeuttivat hänen liikkumistaan, joten hän kertoi asiasta, Turpeinen sanoo.

Poika oli täyttänyt hylsyn tulitikun sytytyspäillä eikä siinä tiettävästi ollut muuta latausta kuten ruutia. Panosta yritettiin räjäyttää ensin omatekoisella sytytyslangalla, mutta kun se ei onnistunut, poika lämmitti hylsyä sytyttimellä, jolloin hylsy räjähti.

Kaksi muuta oppilasta seurasi tilannetta läheltä ja kolmas vähän kauempana, mutta heistä kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Turpeisen mukaan yksi heistä on käynyt kuulotutkimuksessa kovan pamauksen jälkeen.

Koulussa asiasta tehtiin ilmoitus hätäkeskukseen. Turpeisen mukaan poika vietiin sairaankuljetuksella Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Koulu oli yhteydessä pojan huoltajiin ja tiedotti tapahtuneesta myös muiden lasten vanhemmille. Asiasta on kerrottu myös koulussa keskusradion välityksellä ja sitä on käsitelty myös tänään aamunavauksessa.

– Se on onni, että tässä ei sattunut mitään vielä vakavampaa. Pommit eivät kuulu kouluun ja kaikilla on vastuu, että mitään tällaista ei sattuisi. Oppilaille on myös kerrottu, että jos joku valmistelee tällaista tai puhuu vastaavasta, niin siitä pitää kertoa henkilökunnalle, Turpeinen sanoo.

Turpeisen mukaan poika oli löytänyt paukkupommin teko-ohjeet internetistä. Poliisitutkinta jatkuu asian tiimoilta. Turpeinen arvelee, että kyse voi olla siitä, että ei ole mietitty asiaa loppuun asti.

– Arvasikohan poika kuitenkaan, miten tässä voi käydä. Ajattelemattomuus tulee mieleen, Turpeinen sanoo.

Koulun henkilökunta ja viranomaiset pitävät torstaiaamuna palaverin, jossa pohditaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Turpeinen ei halunnut spekuloida niillä ennen kokousta.