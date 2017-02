Taivaanvahti: Kirkas tulipallo lensi jälleen Suomen taivaalla – havaintoja tullut myös pohjoisesta

Sunnuntai-iltana nähtiin Oulun läänin selkeillä alueilla sekä Keski-ja Itä-Suomessa näyttävä tulipallon lento.Tulipallo näkyi taivaalla noin kello 19.35-19.45.

Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan Taivaanvahti-havaintojärjestelmään on tullut havaintoja tulipallosta Enontekiöltä Lappeenrantaan saakka.

Iissä havainnon tehnyt silminnäkijä kertoo Taivaanvahdissa: "Pallo tuli luoteen suunnasta, lensi kaakon suuntaan. Laskin mielessäni noin 6 sekuntia, sitten pallo hiipui nopeasti pois, se ei hajonnut."

Tulipallo oli Venusta hieman kirkkaampi ja väriltään vihreä.

Sotkamossa tehdyssä havainnossa kuvaillaan, että tulipallo oli todella kirkas ja iso. Sen perässä tuli valojuova, joka ei ollut niin kirkas kuin itse pallo.

Yle kertoo, että Ursan arvion mukaan meteori on ollut muutaman kilon kokoinen ennen kuin se on tullut ilmakehään. Toistaiseksi ei tiedetä, mihin kappale on päätynyt. Ursan mukaan se on voinut pudota itänaapurin puolelle.

Erittäin kirkas tulipallohavainto tehtiin myös 8. helmikuuta, silloinkin taivaan ilmiöstä tuli paljon havaintoilmoituksia Ursalle. Raahelainen Esa Lievonen sai tuolloin tallennettua tulipallon lennon autokameravideolle.