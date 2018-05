Taistelu lehtokotiloita vastaan on alkanut – tämä on tehokkain tapa hävittää lehtokotilot

Lehtokotiloista ja niiden hävittämisestä liikkuu kaikenmoisia vinkkejä. Kaikkia ei kannata uskoa. Sen on huomannut Päivi Korpivaara, joka taisteli kotipihallaan lehtokotiloita vastaan. Samalla heräsi idea, että aiheesta täytyy kirjoittaa kirja.

Mikä on tehokkain tapa hävittää lehtokotilot kotipihalta?

– Omalta pihalta eivät kotilot lopu, jos niitä tulee muualta koko ajan lisää. Tehokkainta on suojata oman pihan rajat niin, etteivät kotilot leviä naapureiden puolelta, sillä naapurisopua ei kannata lehtokotiloiden vuoksi rikkoa. Esimerkiksi minä en puhunut kotilo-ongelmasta naapureilleni tai syyttänyt heitä, vaan tarjouduin siivoamaan yhteisen orapihlaja-aidan alustan. Laitoin aidan alle mäntykuoriketta rajaamaan tontin rajan. Näin varmistuin siitä, etteivät lehtokotilot tule sitä kautta meidän pihaan. Yhdellä puolella on kuusiaita. Se rajaa myös hyvin.

Mikä on paras aika lehtokotiloiden vähentämiseen?

– Lehtokotilot kannattaa kerätä pois keväällä, sillä jokaisesta sikiää muuten sata uutta. Keväällä heränneet kotilot ovat nälkäisiä, jolloin rautafosfaattirakeiden teho on paras. Kun rajat ovat kunnossa ja kerää keväällä kuukauden ajan tehostetusti kotiloita, niin loppukesällä selviää helpommalla. Kasvimaalta kotiloita voi karkottaa koivutervatisleellä, vielä tehokkaampi on koivutervahajustemaali. Se on tahmaista tököttiä, jonka voi sivellä istutuslavan reunaan.

Moni leikkaa nurmikkoa ahkerasti. Kannattaako se?

– Tärkeämpää olisi tuhota voikukat nurmikolta. Lehtokotilot viihtyvät ruusukkeisten kasvien alla. Nurmikkoa leikatessa kotilot ovat suojassa voikukkien alla.

Mikä on typerin neuvo liittyen lehtokotiloihin, joka ei pidä paikkaansa?

– Tuhkan sirottelu kotiloiden kulkuesteeksi. Lehtokotilot viihtyvät vaikka lämpimän grillihiilen päällä, joten tuhka ei estä niiden liikkumista. Tuhka-aidat eivät auta yhtään mitään. Olutansat ovat etanoille, kotilo ei ole etana.