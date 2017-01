Syytteet törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä kaatuivat Lapin käräjäoikeudessa

Lapin käräjäoikeus on antanut tuomion laajassa laitonta maahantuloa ja kiskontaa käsittelevässä kokonaisuudessa.

Syyttäjä vaati rangaistuksia kaikkiaan viidelle henkilölle. Kolmea heistä syytettiin törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä vuosina 2015 ja 2016. Syyttäjän mukaan he olivat olleet osa järjestäytynyttä rikollisryhmää, joka oli tuonut neljä henkilöä Euroopan läpi Suomeen. Lisäksi kuuden muun henkilön maahantuontia oli yritetty.

Käräjäoikeuden mukaan asiassa ei ollut riittävästi näyttöä siitä, että henkilöt olisivat olleet osa rikollisryhmää. Syytteet törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä hylättiin. Kahden heistä katsottiin kuitenkin syyllistyneen laittoman maahantulon järjestämiseen. He olivat tuoneet kaksi henkilöä autolla Ruotsista Suomeen. Heidät tuomittiin lyhyisiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin. He olivat olleet vangittuina jo huomattavan pitkän aikaa, joten käräjäoikeus katsoi, että rangaistukset on suoritettu.

Kahta muuta henkilöä syytettiin laittoman maahantulon järjestämisestä. Syyttäjän mukaan he olivat auttaneet kahden henkilön saapumista maahan neuvomalla heitä matkan aikana sekä antamalla rahaa. Myös nämä syytteet hylättiin.

Käräjäoikeus hylkäsi myös syytteen törkeästä kiskonnasta. Syyttäjän mukaan kyseessä oli kahden ravintolayrittäjän välinen kauppa, jossa myyjä oli kiskonut ostajalta 72 000 euroa. Käräjäoikeuden mukaan kyseisen henkilön syyllisyydestä jäi järkevä epäilys.

Valtio joutui maksamaan tapauksen avustajapalkkioita yhteensä yli 100 000 euroa.