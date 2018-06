Syyttäjät loppulausunnossa: Hovioikeuden näyttö vahvistaa Jari Aarnion olevan Pasilan mies - "Puhelimia käytettiin törkeisiin huumerikoksiin"

Hovioikeudessa esitetty näyttö vahvistaa Helsingin huumepoliisin ex-päällikön Jari Aarnion masinoineen huumetynnyreitä Suomeen, syyttäjät esittävät loppulausunnossa. Syyttäjä aloitti viimeisen Aarniota koskevan puheenvuoronsa ennen hovioikeuden tuomiota noin varttia yli yhdeksän Helsingin hovioikeudessa.

Syyttäjien käsityksen mukaan Aarnio on niin sanottu Pasilan mies, joka on järjestellyt huumetynnyreitä Suomeen prepaid-liittymien ja puhelinten avulla. Aarnion mukaan hän ei ole tehnyt huumerikoksia, vaan huumepoliisi on pitänyt puhelimilla yhteyttä tietolähteisiin.

Syyttäjän mukaan Aarnion entisten alaisten elektronisten kulkuavainten tiedot ja Pasilan miehen puhelinten paikannustiedot näyttävät, että puhelimet eivät ole voineet olla alaisilla.

- He eivät ole voineet käyttää näitä liittymiä kuten he sanovat, syyttäjä Pihla Keto-Huovinen sanoi.

Aarnion oman puhelimen paikannustiedot ja elektronisen avaimen käyttötiedot puolestaan syyttäjän mukaan näyttävät, että puhelimet ovat kulkeneet Aarnion mukana.

Käräjäoikeus on langettanut Aarniolle 10 vuoden tuomion muun muassa törkeistä huume- ja virkarikoksista, ja Aarnio pyrkii kaatamaan tuomion hovioikeudessa.

Vilhunen palasi aiempaan kertomukseen

Syyttäjä Keto-Huovisen mukaan myös Aarnion kanssatuomittujen kertomukset esitutkinnassa tukevat kirjallista näyttöä.

Niin ikään huumetuomion käräjillä saaneet ex-rikollispomo Keijo Vilhunen ja Mari Romano kertoivat Aarnion toiminnasta esitutkinnassa, mutta peruivat käräjillä väitteensä.

Romano on esitutkinnassa liittänyt Aarnion suoraan huumekauppaan ja Vilhunen puolestaan kertonut erilaisista Aarniolta saamistaan toimeksiannoista.

Vilhunen on palannut hovioikeudessa Aarniolle vahingolliseen kertomukseensa toimeksiannoista, jotka syyttäjän mukaan vahvistavat käsitystä Aarniosta Pasilan miehenä.

- Kostonhaluisestikaan kerrottu kertomus ei välttämättä ole epäuskottava ottaen huomioon, että Vilhunen puhui itselleen 10 vuoden tuomion, syyttäjä sanoi esitutkintakertomuksesta.

Syyttäjä Keto-Huovisen mukaan kertomuksia voi pitää näyttöä vahvistavana.

- Käräjäoikeus on todennut, että jo kirjallinen näyttö olisi riittänyt tähän tuomioon.

Sotkiko tutkintaa?

Syyttäjien käsityksen mukaan Aarnio pyrki myös sotkemaan itseään koskevaa tutkintaa. Vilhunen on kertonut, että toimitti Aarnion toimeksiannosta puhelimen Turun United Brotherhood -jengin kerhotilojen alle. Syyttäjän käsityksen mukaan tarkoituksena oli lavastaa United Brotherhood -jengin jäsen Pasilan mieheksi.

Aarnio pyrki syyttäjän mukaan myös horjuttamaan puhelutietojen uskottavuutta vetoamalla laitteistoon, jonka avulla todellinen soittaja pystyy pitämään itsensä piilossa.

Kymmenen vuoden käräjätuomion lisäksi Aarniolla on lainvoimainen kolmen vuoden tuomio seurantalaiteyhtiön haarasta.

Oikeus katsoi, että Aarniolla oli kaksoisrooli seurantalaiteyhtiö Trevocissa ja sen laitteita ostaneessa Helsingin poliisissa. Yhtiötä omisti oikeuden mukaan bulvaanirakenteen avulla myös Vilhunen.