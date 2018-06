Helsingin hovioikeus on jo käsitellyt Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion huumejuttua yhdeksän kuukautta. Viimeinen käsittelypäivä on merkitty ensi viikolle. Tiistaina syyttäjät kävivät yksitellen läpi väitteitä, jotka heidän mukaansa tukevat Aarnion syyllistyneen törkeisiin huumausainerikoksiin

Helsingin huumepoliisin entisenä päällikkönä toimineen Jari Aarnion suuren rikosoikeudenkäynnin hovioikeuskäsittelyn loppusuora on alkanut.

Tällä viikolla Helsingin hovioikeudessa pidetään loppulausuntoja Aarnion huumehaarassa, ja tänään tiistaina ääneen pääsivät syyttäjät. Oikeuden istunto alkoi aamulla noin kello 9.15, ja loppulausunnoille on varattu koko päivä.

Helsingin hovioikeus oli kieltänyt kuvaamisen hovioikeuden istunnossa. Mustaan kauluspaitaan pukeutunut Aarnio kuunteli, kun kihlakunnansyyttäjä Pihla Keto-Huovinen kävi läpi syyttäjien perusteita Aarnion syyllisyydelle.

Loppulausuntojen aikana puolustus ei saa esittää puheenvuoroa, vaan kaikkia kuullaan omalla vuorollaan myöhemmin.

Keto-Huovinen aloitti loppulausuntonsa toteamalla, että puolustuksen ja syyttäjien näkemykset poikkeavat toisistaan täysin. Oikeudenkäynnissä keskeisenä on se, onko Jari Aarnio niin sanottu Pasilan mies, jonka hallussa on ollut puhelimia, joilla on järjestelty huumekauppaa.

– Syyttäjien näkemyksen mukaan ei ole jäänyt mitään epäilystäkään siitä, etteivätkö puhelimet olisi olleet Jari Aarniolla, Keto-Huovinen totesi summaten pitkää hovioikeuden istuntojen sarjaa.

Syyttäjät: Aarnio on ollut sielläkin, missä puhelimet

Aarnion puolustus on kiistänyt sen, että Pasilan miestä olisi ollenkaan edes olemassa. Lisäksi puhelimia on puolustuksen mukaan käytetty poliisin tietolähdetoimintaan.

Syyttäjät kuitenkin kävivät läpi muun muassa oikeudessa kuultuja todistuspuheenvuoroja ja kirjallista todistusaineistoa, jotka heidän mukaansa tukevat Aarnion syyllisyyttä.

Syyttäjien mukaan Helsingin huumepoliisin jäsenet ovat kertoneet epätosia väitteitä Aarnion liikkeistä käräjäoikeudessa, ja heidän väitteitään vastaan ovat puhuneet kirjalliset todisteet. He arvioivat, että Aarnion liikkeet ovat menneet yksin niin sanotun Pasilan miehen puhelinten televalvontatietojen kanssa.

Keto-Huovinen myös vetosi Aarnion liikkeisiin hänen taskustaan pidätyksessä löydettyjen sähköavainten kulkutietojen avulla.

– Kertaakaan ei puhelinten käytöllä ja Aarnion liikkeillä ole ristiriitaa, Keto-Huovinen totesi aamupäivällä.

Syyttäjät myös pitivät epäuskottavana selitystä Helsingin poliisin niin sanotusta piilokonttorista, jossa puhelimia olisi säilytetty tietolähteiden suojaamista varten.

– Oikeudessa kuullut tietolähdetoiminnan asiantuntijat ovat kertoneet yhdenmukaisesti, että tietolähdetoiminnan kännykän paikantaminen poliisiaseman lähelle ei ole riski, totesi syyttäjä Antti Sundberg.

Hovi käsitellyt jo 9 kuukautta

Hovioikeus aloitti pääkäsittelyt niin sanotusta tynnyrihaarasta syyskuussa 2017. Hovioikeus on siis käsitellyt kokonaisuutta yhdeksän kuukautta.

Viimeiseksi käsittelypäiväksi on merkitty 19. kesäkuuta. Aarnion puolustuksen on määrä antaa loppulausuntonsa tämän viikon torstaina.

Käräjäoikeus tuomitsi joulukuussa 2016

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi joulukuussa 2016 Aarniolle ja United Brotherhood -jengin entiselle päällikölle Keijo Vilhuselle 10 vuoden vankeusrangaistukset muun muassa törkeistä huumausainerikoksista. Lisäksi käräjillä tuomionsa sai myös muut henkilöt, jotka olivat osallisina jutuissa.

Aarniolla on myös lainvoimainen tuomio niin sanottuun seurantalaiteyhtiö Trevociin liittyvästä haarasta.

Moni, muun muassa syyttäjät, Aarnio ja Vilhunen valittivat hovioikeuteen käräjien tuomiosta. Syyttäjät vaativat, että muun muassa Aarnio tuomittaisiin myös niistä rikoksista, joista käräjäoikeus hylkäsi syytteet. Aarnio ja Vilhunen puolestaan vaativat kaikkien syytteiden hylkäämistä.

