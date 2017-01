Syyttäjä vaatii Sebastian Tynkkyselle sakkorangaistusta

Syyttäjä vaatii perussuomalaisten nuorten entiselle puheenjohtajalle Sebastian Tynkkyselle sakkorangaistusta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan rikkomisesta, selviää haastehakemuksesta. Tynkkynen julkaisi syytteet ennalta perussuomalaisten nuorten tilaisuudessa Oulussa torstaina.

Tynkkynen kirjoitti Facebookissa viime heinäkuussa muun muassa, että ”Islam pitää kitkeä Suomesta”. Tynkkynen kirjoitti myös, että mitä vähemmän Suomessa on muslimeja, sitä turvallisempaa on. Hän kirjoitti, että on tehtävä kaikki, että esimerkiksi Irakin, Afganistanin ja Somalian kaltaisista ”kunniakulttuurin maista” tuleva väki saadaan takaisin omiensa piiriin.

Tynkkysen mukaan kaikki tapaukset, joille kansallisuutta ei ole ehditty myöntää, pitäisi katsoa läpi uudestaan ja palauttaa pikaisesti maihin, joista lähdettiin hakemaan Suomessa turvapaikkaa. Syyttäjän mukaan hän ehdottaa islaminuskoisten poistokeinoksi ”massiivisia siirtoja”.

Syyttäjän mukaan Tynkkynen uhkaa, panettelee ja solvaa islaminuskoa tunnustavaa ihmisryhmää heidän uskontonsa perusteella. Juttua istutaan Oulun käräjäoikeudessa ensi viikon keskiviikkona.

Tynkkynen ei ole mielestään syyllistynyt rikokseen. Hän kiistää kirjoittaneensa, että olisi vaatinut siirtoja nimenomaan islaminuskoisuuden perusteella.