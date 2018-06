Syyttäjä vaatii elinkautista vankeusrangaistusta kolmivuotiaan tyttärensä puukottaneelle miehelle. Mielentilatutkimuksen mukaan mies oli syyntakeinen eli toimi täydessä ymmärryksessä.

Juttua käsitellään tänään Porvoossa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. 39-vuotias mies puukotti syyttäjän mukaan tytärtään päähän kolme kertaa Porvoon Lyseon leikkipuistossa viime vuoden marraskuussa. Lapsi vietiin helikopterilla sairaalaan, mutta hän kuoli vammoihinsa.

Vanhemmat olivat eronneet viime vuoden alussa.

Epäilty myöntää syyllistyneensä tappoon, mutta kiistää syytteen murhasta. Mies on Ranskan kansalainen. Oikeudessa hän kuunteli syytteiden lukua ranskankielisen tulkin välityksellä huppu päässä ja kasvot huivilla peitettynä.

Syyttäjän mukaan mies otti lapsen äidiltä, kun äiti oli viemässä lasta päivähoitoon. Poliisi on kertonut, että mies sieppasi lapsen Porvoossa, kun äiti oli laittamassa lasta autoon. Äiti oli poliisin mukaan kääntänyt selkänsä hetkeksi.

- Äidin seuratessa heitä oli (syytetty) puukottanut tyttärensä hengiltä puistossa, syyttäjä Jukka Haavisto toteaa haastehakemuksessa.

Syytetty mies kertoo oikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastauksessa joutuneensa kiihtyneeseen ja voimakkaan pelon hallitsemaan tunnetilaan, kun poliisit tulivat paikalle puistoon ennen puukotusta. Hän sanoo kirjallisessa vastauksessaan, ettei ollut suunnitellut tekoaan etukäteen eikä teolla ollut aiheutettu uhrille erityisen suuria tuskia.

- En ajatellut mitään, sain vain sellaisen hulluuden kohtauksen, mies kertoi poliisikuulusteluissa kirjallisen vastauksensa mukaan.

Äiti ja lapsi viettivät pitkiä aikoja turvakodissa

Syyttäjän mukaan mies oli myös pahoinpidellyt äidin viime vuoden tammikuussa sekä kaapannut lapsen viime kesänä Karibialle ilman äidin suostumusta. Miehelle vaaditaan tuomiota myös laittomasta uhkauksesta ja kotirauhan rikkomisesta. Mies on myöntänyt kotirauhan rikkomisen, mutta kiistänyt muut syytteet.

Syyttäjän mukaan tapahtumaketju sai alkunsa, kun vanhemmat erosivat riitaisesti viime vuoden alussa. Äiti oli laittanut miehen häätöprosessin vireille jo vuonna 2016. Kun mies sai tammikuussa 2017 häätöilmoituksen perheen yhteisestä kodista, puolisoiden välille tuli riitaa.

Syyttäjän mukaan mies pahoinpiteli ex-puolisoaan riidan päätteeksi. Tämän jälkeen äiti ja tytär hakeutuivat turvakotiin.

- Tämä on se tapahtuma, josta tämä on lähtenyt liikkeelle, toinen jutun syyttäjistä, Emilia Ilander, sanoo.

Reilut kaksi kuukautta myöhemmin huoltajuusriidan käsittely alkoi käräjäoikeudessa. Äiti haki tyttärensä yksinhuoltajuutta. Oikeus päätti, että äiti päättää yksin lapsen asuinpaikasta ja passin hakemisesta.

Hankki lapselle passin ja vei Karibialle

Kuolleen tytön äitiä oikeudessa avustava asianajaja Markku Fredman totesi, että miehen on selvästi ollut vaikeaa hyväksyä, että joku muu päättää hänen asioistaan.

- Tämä on johtanut siihen, että mies on pahoinpidellyt puolisoaan, on useita kertoja tunkeutunut tai pyrkinyt asuntoon tilanteessa, jossa päämieheni on ollut turvakodissa itse. Päämieheni on joutunut kääntymään kolme kertaa poliisin puoleen helmi-maaliskuussa.

Fredmanin mukaan kevään aikana on ollut toistakymmentä kertaa tilanne, jossa isä ei palauttanut lasta sovittuna aikana takaisin äidilleen. Kesäkuussa mies hankki lapselle passin Ranskan suurlähetystöstä ja vei tämän Karibialle. Äidin onnistui hakea lapsi takaisin Suomeen heinäkuussa.

Puolustuksen mukaan Karibian-matkan tarkoituksena ei ole ollut muuttaa asuinpaikkaa toiseen.

- Tarkoituksena oli alun perin, että myös asianomistaja (äiti) tulee heidän mukanaan ja tapaa sukulaisia ja viettää aikaa siellä, asianajaja Matti Kauppi sanoi.

Puolustus kiistää uhkailut ja suunnitelmallisuuden

Ongelmat jatkuivat, kun huoltajuusriitaa käsiteltiin taas elokuussa käräjillä. Isä oli syyttäjän mukaan uhannut tappaa äidin, tyttären ja itsensä, mikäli äiti saa lapsen huoltajuuden. Fredmanin mukaan mies ei myöskään pitänyt minkäänlaista yhteyttä tyttäreen Karibian-matkan jälkeen. Fredmanin mukaan mies pyrki tällä irroittautumaan isä-tytär-suhteesta tehdäkseen surmatyön itselleen helpommaksi.

Laiton uhkaus oli Kaupin mukaan tapahtunut siten, että vastaaja oli pelannut Play Stationia ystävänsä kanssa ja oli luottamuksellisesti kertonut hänelle tuntemuksistaan.

- Se ei ollut tarkoitettu eteenpäin kenellekään muulle. Hän oli sen vain todennut pelin tiimoilta, Kauppi sanoi.

Uhkaustilanteen takia äiti ja lapsi joutuivat olemaan taas turvakodissa. Mies oli syyttäjän mukaan myös todennut, että asiat tulevat päättymään huonosti äidin kannalta.

- Mitä tulee toiseen uhkaukseen niin uhkaus oli liittynyt puhtaasti siihen huoltajuuspäätökseen, Kauppi totesi.

Puolustuksen mukaan toteamus asioiden huonosti päättymisestä liittyi siis siihen, että hän tulisi saamaan itselleen myönteisen päätöksen valittaessaan päätöksestä.

Puolustuksen mukaan teko ei kaiken kaikkiaan ollut suunnitelmallinen tai erityisen raaka, eikä täytä murhan tunnusmerkistöä.