Syyttäjä: Tullin pääjohtaja ei poistunut kokouksesta, jossa oli esteellinen - virkarikossyytteen käsittely alkaa

Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään tänään Tullin pääjohtajan Antti Hartikaisen virkarikossyytettä.

Epäilty rikos liittyy Hartikaisen esteellisyyteen. Hartikainen ei poistunut marraskuussa 2015 kokouksesta, jossa käsiteltiin epäsuorasti hänen puolisonsa määräaikaista virkasuhdetta.

Kyseessä oli Tullin johtoryhmän kokous, jossa käsiteltiin määrärahan kohdentamista viinarallivalvontaan ja tehtävien täyttämistä vuodelle 2016. Hartikaisen puoliso oli vuonna 2015 asiaan liittyvässä määräaikaisessa virkasuhteessa.

Hartikainen jääväsi itsensä kokouksessa, mutta ei poistunut asian käsittelyn ajaksi, mikä kesti kymmenisen minuuttia. Hallintolain mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen.

"Ei mennyt kaikkien taiteen sääntöjen mukaan"

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on katsonut, että Hartikainen menetteli hallintolain vastaisesti. Kun tieto virkarikossyytteestä tuli tammikuussa julkisuuteen, Hartikainen myönsi STT:lle, ettei hänen poistumisensa kokouksesta mennyt "kaikkien taiteen sääntöjen mukaan".

- Olen toiminut niin hyvin kuin se siinä tilanteessa oli minun näkemykseni mukaan mahdollista, Hartikainen sanoi STT:lle tuolloin.

Hän kiisti, että johtoryhmän kokouksessa olisi edes epäsuorasti käsitelty henkilöstövalintoja.

- Ne valinnat on tehty ihan erikseen ja eri henkilöiden toimesta. Niitä tehtäviä on voinut hakea, ja Helsingin tullin päällikkö on valinnut, ketä on valinnut, Hartikainen sanoi.

Hartikaisen toiminnasta useita selvityksiä

Valtiovarainministeriö ilmoitti tammikuussa, ettei aio hyllyttää Hartikaista virastaan rikosepäilyn takia.

Hartikaisen vuonna 2012 alkanut kausi Tullin johdossa on ollut myrskyisä. Myös hänen puolisonsa työpaikka-asioita on käsitelty moneen kertaan.

Sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) nimitti syksyllä 2014 työryhmän selvittämään Tullin asioita. Työryhmä löysi kolme tapausta, joissa Hartikainen ei ollut noudattanut hyvää hallintoa. Tulli oli viime hallituskaudella sisäministeriön vastuualueella.

Helmikuussa 2015 Räsänen antoi Hartikaiselle vakavan huomautuksen alaisensa moittimisesta julkisuudessa.

Vuonna 2016 valmisteltiin Hartikaisen siirtämistä kansainvälisiin tehtäviin, mutta asia raukesi. Häntä epäiltiin virkavelvollisuuden rikkomisesta ja viestintäsalaisuuden loukkaamisesta. Syytteitä ei nostettu.

Vuosi sitten Hartikainen sai valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäeltä suullisen huomautuksen toiminnastaan Tullin viestintäjohtajan kurinpitomenettelyssä. Ministeriö selvitti asiaa saatuaan Tullista työturvallisuuslain mukaisen ilmoituksen, joka käynnisti selvityksen.