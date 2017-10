Syyttäjä Talvivaarasta: Jos asia on liian vaikea, täytyy yrittää toisella toimialalla

Syyttäjät toistivat vaatimuksensa tänään Rovaniemellä alkaneessa Talvivaara Sotkamon ympäristörikoksia koskevassa hovioikeuskäsittelyssä. Syyttäjät vaativat kaivoksen johdolle eripituisia ehdollisia vankeusrangaistuksia törkeästä ympäristön turmelemisesta. Talvivaaran Kaivososakeyhtiön toimitusjohtajalle Pekka Perälle vaaditaan vuoden ehdollista vankeusrangaistusta.

Entiselle kaivoksen johtajalle Lassi Lammassaarelle vaaditaan 10 kuukauden ehdollista vankeutta ja entiselle toimitusjohtaja Harri Natuselle ja metallien talteenottolaitoksen päällikölle kahdeksan kuukauden ehdollista vankeutta. Kaikki syytetyt kiistävät syytteet.

Jutun toisen syyttäjän Kimmo Vakkalan mukaan jutun punainen lanka piilee edelleen siinä, että Talvivaaralla ei ollut eikä se antanut riittäviä ja oikeita tietoja tulevasta toiminnasta hakiessaan ympäristölupaa kaivokselle. Näin ollen lupa annettiin syyttäjien mukaan puutteellisin tiedoin, eikä lupaehtoja ja lakeja siltikään noudatettu toiminnassa.

Syyttäjän mukaan kyse on eittämättä monimutkaisesta asiasta, mutta laki on syyttäjän mukaan yksiselitteinen: on tunnistettava vaikutukset ja riskit ja velvollisuus tuoda ne esille.

- Kenelläkään ei ole velvollisuutta harjoittaa kaivostoimintaa. Jos asia on liian vaikea, täytyy yrittää toisella toimialalla, Vakkala sanoi.

Syyttäjän mukaan ympäristölupaa ei olisi koskaan annettu, jos lupahakemuksessa olisi ollut realistinen päästöjen mittakaava.

Vesistöihin vuosi runsaasti jätevesiä

Kun jätevesiä varastoitiin kipsisakka-altaisiin, toinen altaista vuosi ympäristöön vuosina 2008, 2010, 2012 ja 2013 syyttäjien mukaan hallitsemattomasti suuria määriä ympäristölle haitallista jätelietettä. Runsaasti eri metalleja sisältävä hapan liete aiheutti syyttäjien mukaan laajaa, vakavaa ja pitkäaikaista ympäristön pilaantumista ympäröivissä vesistöissä ja vaaraa ihmisten terveydelle. Syynä oli syyttäjien mukaan altaan ympäristöluvan ehtojen vastainen altaan väärinkäyttö.

- Luonto ei pysty itsestään korjaamaan vahinkoja, vaan seuraukset vaativat ennallistamista, syyttäjä Heikki Ylisirniö sanoi.

Syyttäjät vaativat, että Perä, Lammassaari ja yhtiön konkurssipesä määrätään korvaamaan yhteisvastuullisesti 13,3 miljoonan euron saavutettu rikoshyöty. Syyttäjä Vakkala kertoo, että nyt rikoshyötyvaatimuksesta on jätetty pois kaksi muuta syytteessä olevaa johtohenkilöä.

Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin konkurssiin asetetun yhtiön 300 000 euron yhteisösakkoon ja menettämään 3,5 miljoonaa euroa rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä.

Yhtiölle vaaditaan edelleen 850 000 euron yhteisösakkoa.

Kolme johtohenkilöä tuomittiin käräjillä

Yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toimineen Pekka Perän käräjäoikeus tuomitsi ympäristön turmelemisesta 90 päiväsakkoon. Toimitusjohtajana ja tuotantojohtajana toiminut Harri Natunen tuomittiin 60 päiväsakkoon samoin kuin tuotantojohtajana toiminut Lassi Lammassaari. Metallien talteenottolaitoksen päällikön syytteet hylättiin käräjillä.

---------------

Korjattu: Kaikille vaaditaan ehdollista vankeutta, ei ehdotonta.