Perussuomalaisten nuorten ex-puheenjohtaja Sebastian Tynkkyselle luetaan tänään keskiviikkona syytteet kahdesta rikoksesta Oulun käräjäoikeudessa.



Syyttäjä vaatii Tynkkyselle sakkotuomiota kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä uskonrauhan rikkomisesta.



Oulun käräjäoikeus julkaisi haastehakemuksen poikkeuksellisesti jo ennen oikeudenkäynnin alkamista, sillä Tynkkynen on itse julkaissut syytehakemuksen jo aiemmin omilla nettisivuillaan.





Syyttäjän mukaan Tynkkysen viime kesänä kirjoittamat Facebook-kirjoitukset ovat olleet luonteeltaan rasistisia ja muukalaisvihamielisiä. Viestit ovat olleet solvaavaa vihapuhetta, jotka herättävät halveksuntaa ja jopa suvaitsemattomuuteen perustuvaa vihaa islaminuskoista ihmisryhmää vastaan.



Syyttäjän mukaan Tynkkysen käyttämät rasistiset ja stereotyppiset ilmaisut eivät nauti sananvapauden suojaa, eikä niiden esittämiseen ole ollut muutakaan hyväksyttävää perustetta.



Tynkkysen toiminta poliittisessa järjestössä ei syyttäjän mukaan vähennä hänen vastuutaan.





Tynkkyselle vaaditaan tuomiota myös uskonrauhan rikkomisesta.



Syyttäjä katsoo, että Tynkkynen on tahallaan julkisesti herjannut ja häpäissyt sitä, mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitetut islamilaiset yhdyskunnat pitävät pyhänä.



Syyttäjän mukaan Tynkkysen lausumat eivät edistä uskonnoista käytävää poliittista keskustelua tai yhteiskunnallista keskustelua.



– Julkiseen keskusteluun osallistuvan poliitikon on päinvastoin olennaisen tärkeää välttää ilmaisuja, jotka ovat omiaan herättämään ja ylläpitämään suvaitsemattomuutta, syyttäjä toteaa haastehakemuksessa.



Syyttäjä vaatii molemmista rikoksista sakkorangaistusta.



Poliisin esitutkinnassa Tynkkynen on itse kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.



Tynkkysen mukaan kyse on ollut poliittisesta vaikuttamisesta ja siitä, ettei hänen tarkoituksenaan ole ollut kiihottaa ketään islaminuskoisia ihmisiä vastaan vaan kritisoida islaminuskoa ja sen arvoja.