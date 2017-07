Mies yritti vankilassa ollessaan palkata toisen henkilön järjestämään vahingoittamisen tai vahingoittamaan entistä naisystäväänsä, sanoi syyttäjä Helsingin käräjäoikeudessa. Syyttäjän mukaan mies oli valmis maksamaan tehtävästä 8 000-10 000 euroa.

45-vuotiaalle miehelle luettiin syytteet törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Mies oli syyttäjän mukaan maksanut 6 500 euroa etukäteismaksua.

Syyttäjän mukaan mies oli myös puhunut myös muille naisen vakavasta vahingoittamisesta tai tämän yli ajamisesta autolla. Tappamisesta ei ollut syyttäjän mukaan ollut puhe.

Mies on aiemmin tuomittu muun muassa ex-kumppaninsa pahoinpitelystä ja vainoamisesta.

45-vuotias mies kiisti syytteen

Syytteen mukaan tekoaika oli elokuusta 2013 tämän vuoden toukokuuhun ja tänä aikana mies yritti saada myös toisen henkilön toteuttamaan tekoa.

Syyttäjän mukaan mies oli palkannut yksityisetsivän selvittämään naisen turvakiellon alaisen osoitteen.

Mies kiisti syytteen. Puolustusasianajajan mukaan mistään ei käy ilmi, että törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkistö täyttyisi syytteen kuvaamista tapahtumista. Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta voidaan tuomita vain, jos se on koskenut vähintään törkeää pahoinpitelyä.

- Jos saisin esittää sellaisen toiveen, että syyttäjä lakkaisi käyttämästä ilmaisua vakava vahingoittaminen, koska se ei itse asiassa tarkoita yhtään mitään tai riitä tuomitsemiseen.

Syyttäjä vastasi sanomalla, että esimerkiksi autolla yli ajamisella tavoitellaan törkeää pahoinpitelyä tai tappoa.

Mies oli myös vankilassa ollessaan puhunut vankilan henkilökunnalle, että tappaisi naisen lapset pelastaakseen lapset naiselta, syyttäjä sanoi.

Syyttäjän mukaan mies oli myös puhunut entiselle naisystävälleen rikoksesta, josta hän saisi vähintään 15 vuoden vankeustuomion.

Pitänyt pahoinpitelytuomiota oikeusmurhana

Mies tuomittiin naisen pahoinpitelystä vuonna 2012. Hän on kiistänyt teon ja kokenut tulleensa tuomituksi syyttömänä ja vaatinut, että asia korjataan. Mies on myös määrätty useaan lähestymiskieltoon, mutta hän on vastustanut niitä perusteettomina.

Viime vuonna mies tuomittiin vuodeksi ja kolmeksi kuukaudeksi vankilaan muun muassa vainoamisesta, lähestymiskieltojen rikkomisesta, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta, laittomista uhkauksista ja kotirauhan rikkomisesta. Tuomion mukaan hän oli uhannut naista väkivallalla ja oli tähän toistuvasti yhteydessä puhelimitse ja sähköpostitse.

- Sinun pitää ottaa vakavasti tämä. Ulkopuolisille kertominen johtaa tiettyyn lopulliseen toimenpiteeseen, joko sinulle tai eräälle läheisistäsi. (- -) Pahinta mitä itsellesi ja lapsillesi voit tehdä on sotkea ketään mukaan. Ilmoita päätöksesi itse. Ellet, seuraa ehdoton loppu, luki syksyllä 2013 naiselle lähetetyissä tekstiviesteissä, joihin syyttäjä vetosi oikeudessa.

Mies on ollut yhteydessä myös naisen äitiin.

Huhtikuussa 2013 nainen ei enää uskaltanut asua kotonaan. Hän asui toistuvasti turvakodissa, ja hänen lapsensa joutui vaihtamaan koulua uhkailun takia. Nainen muutti, mutta mies sai selville hänen osoitteensa ja meni asunnolle.