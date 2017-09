Syyttäjä: G1-osastolla pahoinpideltiin, pakkolääkittiin ja eristettiin laittomasti lukuisia potilaita

Nämä on vain "jäävuoren huippu". Ihmisten todellakin kannaatta pelätä mielisairaalaan joutumista ja jos joku omainen on siellä niin jos silloin vähänkin välittää sitä kannattaa käydä katsomassa mahdollisimman usein sillä se on hänen paras turvansa.

Olin OYS:n kirurgisella osastolla kuusi keväällä ja suurin vaara potilaalle on siellä, että hän luulee olevansa sairaalassa, jossa lääkärit ja sairaanhoitajat välittää hänestä. Suuren leikkauksen jälkeen kaiken kokemani perusteella voin sanoa, että jos näen vaikkapa henkilön,jolta on käsi tai jalka amputoitu niin siinä on hyvin myös mahdollista, että jos hoitohenkilökunta olisi edes vähän välittänyt hänen hoidostaan niin sitä ei olisi tarvinnut amputoida.

Potilaan alistaminen mitä koin itse ja näin muille tehtävän on normaalia käytöstä hoitohenkilökunnalta. OYS:n päivystyksessä oli rullatuolissa mies jolta oli amputoitu molemmat jalat reidestä. Hän kysyi hoitajalta "saanko lasillisen vettä". Nuorella hoitajalla oli oikein kokeneen ammattilaisen puhetapa ja hän sanoi "onkos sinulla lupa juoda vettä". Potilaan kanssa voi keskustella normaalisti eikä puhutella häntä kolmannessa persoonassa ja oli hän menossa sitten vaikka leikkaukseen niin hän varmasti voi juoda vaikkapa puolilaisillista vettä.