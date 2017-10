Syyttäjä: Autogrillin välikohtauksella ei yhteyttä pitseriamafiaan - Todistaja: "Häntä hakattiin niin kovaa kuin harteista lähti"

Limingantullin autogrillin edustalta kesällä 2015 käynnistyneet väkivaltaisuudet eivät liittyneet niin sanotun pitseriamafian toimintaan.

Tätä mieltä on kihlakunnansyyttäjä Jouko Heikkinen, joka antoi loppulausuntonsa väkivaltaisuuksia käsittelevästä rikosvyyhdestä tiistaina Oulun käräjäoikeudessa.

– Ei tässä mistään pitseriareviireistä ole ollut kysymys vaan kahden miehen välisestä riitaisuuksista.

Poliisi kertoi julkisuudessa autogrilliepisodin jälkeen, että väkivaltaisuudet kytkeytyisivät tiiviisti niin sanottuun pitseriamafiaan liittyvää rikosvyyhteen. Pitseriamafia-nimitys sai alkunsa muutama vuosi sitten, kun KRP kertoi tutkivansa ulkomaalaistaustaiseen sukuun liittyviä erilaisia talous-ja väkivaltarikoksia. Se luonnehti suvun edustajien yrittäneen savustaa muita pitseriayrittäjiä pois reviiriltään mafiamaisin ottein.

Osa tutkinnassa olleista rikoksista on jo käsitelty käräjillä, osa on yhä syyteharkinnassa ja osasta on tehty syyttämättäjättämispäätöksiä.

Neljä veljestä syytettynä

Autogrilliepisodin oikeudenkäynnissä syyttäjä vaatii käräjäoikeutta tuomitsemaan 2,5 vuodeksi ehdottomaan vankeuteen neljä ulkomaalaistaustaista veljestä.

Syyttäjän mukaan nelikko pahoinpiteli yhdessä vuonna 1981 syntyneen miehen törmäämällä häneen autolla sekä potkimalla ja lyömällä maahan kaatunutta puolustuskyvytöntä uhria muun muassa pesäpallomailalla.

Pahoinpitely tapahtui syyttäjän mukaan sen jälkeen, kun vuonna 1981 syntynyt mies oli osoittanut taskuaseeksi luokiteltavalla pistoolilla kolmea veljestä kohti ja ampunut taivaalle laukauksia grillin edustalla. Hän vaatii ampujalle runsaan vuoden ehdollista vankeustuomiota ampuma-aserikoksesta, laittomasta uhkauksesta ja vaaran aiheuttamisesta.

Pahoinpitelivät "tappamismeiningillä"

Kaikki syytetyt kiistävät syytteet. Vuonna 1981 syntynyt mies kiistää pitäneensä asetta halussaan missään vaiheessa.

– Häneen kohdistui rajua väkivaltaa. Henki olisi lähtenyt, jos poliisi ei olisi keskeyttänyt tätä touhua, miestä avustava lakimies Henri Lesonen selitti. Mies sai väkivaltaisuuksien seurauksena ruhjevammoja päähän, vartaloon ja hänen kylkiluunsa murtui.

Oikeudessa kuultiin tiistaina useita välikohtaukset nähneitä todistajia.

– Minusta näytti siltä, että auto osui mieheen tarkoituksella. Se koukkasi omalta ajokaistalta keskemmäksi, yksi heistä kuvaili.

Toinen todistaja kertoi, kuinka useita miehiä tuli autolla päälle ajetun luo, nosti hänet ylös ja ryhtyi pahoinpitelemään. Todistajan mukaan häntä lyötiin nyrkeillä ja pesäpallomailalla ja potkittiin. Kun uhri välillä kaatui maahan, hänet nostettiin ylös ja väkivalta jatkui.

Kolmas todistaja kuvaili, että ”pistoolimiestä” piestiin hyvin pitkään.

– Häntä hakattiin niin kovaa kuin harteista lähti. Tappamismeiningillä.

Veljekset vetoavat hätävarjeluun

Veljeksetkin kiistävät syytteensä. Yksi heistä myöntää osuneensa uhriin autolla, mutta hiljaisella ajonopeudella ja hätävarjelutilanteessa.

Hänen mukaansa vastapuolella oli kädessään ase, joten hän oli pakotettu "tönäisemään kevyesti" miestä autolla ja lyömään häntä kaksi kertaa käteen saadakseen välittömästi uhkaavan tilanteen loppumaan.

– Hän on tehnyt oman ja veljiensä pelastamiseksi tekoja, jotka ovat täysin puolusteltavissa, oikeustieteen maisteri Jere Reinikainen selitti.

Toinen veli myönsi lyöneensä kolme kertaa nyrkillä ja potkaisseensa ampujaa saadakseen aseen pois hänen hallustaan.

– Ei hän halunnut vahingoittaa, mutta hänen oli pakko tehdä se. On täysin luontevaa ja ymmärrettävää, että pyritään estämään, ettei tapahdu mitään, asianajaja Mikko Ravaska kuvaili.

Kolmas veljes kertoo lyöneensä miestä muutaman kerran sen jälkeen, kun häneltä oli saatu ase pois. Hänkin katsoo toimineensa yksinomaan puolustustilanteessa ja oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi.

Neljäs veljes kiistää käyttäneensä väkivaltaan lainkaan saati aiheuttaneensa uhrille vammoja. Hänen puolustuksensa mukaan hänen väkivaltaisuudestaan tuossa tilanteessa ei ole minkäänlaista näyttöä.

– Syyttäjä on oikeassa, tämä juttu ei liity mitenkään pitsaan eikä pitsapaikkojen jakoon, miestä avustava varatuomari Tuukka Tieksola valotti.

Osapuolet hakevat toisiltaan korvauksia muun muassa kärsimyksestä. Käräjäoikeus antaa asiassa tuomion parin viikon päästä.

Juttua täydennetty ja muokattu kauttaaltaan 3.10. kello 18.15. Syyttäjän mukaan tapaus ei liittynyt niin sanottuun pitseriamafiaan.