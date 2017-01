Syntyneitä oli viime vuonna vähemmän kuin kuolleita – ensimmäinen kerta sotien jälkeen

Lapsen tekeminen on sen verran kallista ja epävarmaa touhua, että pakostakin sitä meikäläinen (köyhä) laskee moneenko on varaa ja mahdollisuus. Vastaus on kaksi. Miettii myös montako jaksaa jatkuvan tavoitettavana olemisen ja hektisen sopulilauma-työelämän lisäksi. Monista yleellisyysasioista luopuminen on ihan pikkujuttu, ja lapset menevät sellaisen edelle, mutta jatkuva vastuu kaikesta ja jatkuvasti lisääntyvät velvollisuudet kaikesta vievät mehut kahden kokopäiväisessä työssä käyvän taloudessa. Jos roikkuisi "tukiverkon" varassa, ja tuet napsahtaisivat tilalle, olisi tilanne tyystin toinen. Kolmas lapsi myös kasvattaisi vaatimuksia autolle ja asumukselle. Ei riitä rahkeet, ei. Talouteni kohdalla väkiluku tulee siis pysymään samana oman sukupolveni panoksen osalta.